Müslüman Kardeşler resmen terör örgütü ilan edildi



Müslüman Kardeşler hükümet tarafından resmen 'terör örgütü' ilan edilirken, Mısır hükümeti devrik lider Muhammed Mursi dönemindeki başbakan Kandil’i tutukladı.

Mısır’da geçici hükümet Müslüman Kardeşler’i (İhvan) resmen terör örgütü ilan etti. Dün kabine toplantısında alınan karar gereği örgütün mitingler dahil olmak üzere bütün faaliyetleri yasaklandı. Karar, hükümetin Mansur kentinde 14 kişinin hayatını kaybettiği emniyet merkezine düzenlenen saldırıdan Müslüman Kardeşler’i sorumlu tutmasının ardından geldi. Saldırıyı ise El Kaide bağlantılı militan bir grup üstlendi. Haber ajansı AP’ye konuşan bir güvenlik görevlisi, saldırının şüphelisi olarak Müslüman Kardeşler üyesi Adil Yunus Raşid’in oğlu olduğunu iddia ettiği 22 yaşındaki bir gencin gözaltına alındığını öne sürdü.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, güvenlik görevlisi, gencin annesi ve bir arkadaşıyla birlikte Türkiye’ye gitmeye çalışırken tutuklandığını söylerken, Müslüman Kardeşler gencin kendileriyle ilişkili olduğunu reddetti. Bakanlar Kurulu, “Dini, ahlaki ve insani sınırları çiğneyen İhvan ve Teşkilata bağlı oluşumlar, ülke içinde ve dışında terör örgütü ilan edildi. Bundan böyle teşkilatı finanse eden, üyeliği tespit edilen, faaliyetlerine katılan, yazılı ya da sözlü propogandasını yapan herkese gerekli cezai müeyyede uygulanacaktır. Bu karar, terörle mücadele anlaşmasına bağlı olan Arap devletlerine de tebliğ edildi” açıklamasını yaptı. Mısır Ceza Kanunu’nun 86. maddesi, “Anayasal düzeni yıkmak, devlete bağlı organların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini bozmak, anayasayla güvence altına alınan hak ve özgürlüklere saldırı, toplumsal barışa ve milli birliğe zarar vermek gibi amaçlarla örgüt, dernek, teşkilat ya da çete kuran, yöneten, finanse eden, faaliyetlerini düzenleyen ve destek verenlerin 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını” öngörüyor.

'Özgür Mısır çok yaşa'

Açıklamaya, “Özgür Mısır çok yaşa, büyük Mısır halkı çok yaşa. Mısır kalacak, terör gidecek” ifadeleriyle son verildi. İçişleri Bakanlığı Hişam Kandil’in Sudan’a kaçmaya çalıştığı sırada kaçakçılarla birlikle yakalandığını iddia etti. Kandil’in gözü bağlı fotoğrafları servis edildi.