-MÜSLÜMAN KARDEŞLER PARTİ KURACAK KAHİRE (A.A) - 15.02.2011 - Mısır'ın en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler, sınırlamalar kaldırıldığında bir siyasi parti kurmayı planladığını açıkladı. Müslüman Kardeşler tarafından yapılan açıklamada, aslında yıllardır siyasi partiye dönüşme düşüncesinin olduğu, ancak siyasi partiler yasasının engeliyle karşılaşıldığı belirtildi. Örgütün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Halkın parti kurma özgürlüğü konusundaki talebi yerine getirildiğinde örgüt bir siyasi parti kuracak" denildi. Müslüman Kardeşler örgütü 1920'lerde kurulmuştu. Devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek örgütü yasaklasa da örgüt yandaşları bağımsız olarak meclise girebiliyorlardı.