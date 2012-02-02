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Dünya

Müslüman Kardeşler, olaydan polisi ve orduyu sorumlu tuttu KAHİRE (A.A) 

02 Şubat 2012 01:25

-Müslüman Kardeşler, olaydan polisi ve orduyu sorumlu tuttu KAHİRE (A.A) - 01.02.2012 - Mısır'ın en büyük siyasi oluşumlarından Müslüman Kardeşler Örgütü, ülkede maç sonrası yaşanan katliamdan polisi ve orduyu sorumlu tuttu. Müslüman Kardeşler Örgütünin resmi sözcüsü Dr. Mahmud Gazlan, ''Ülkede ciddi bir güvenlik sorunu var. Maç sonrası yaşanan olaylar, tamamen organize ve planlı eylemlerdir. Mübarek döneminden kalma üst düzey polis yetkilileri ve askerler, devrimi yapan halkı cezalandırıyor'' dedi. Mısır'da sandıktan birinci parti çıkan Müslüman Kardeşler'e bağlı Özgürlük ve Adalet Partisi'nin (ÖAP) başkan yardımcısı İssam El Aryan da konuya ilişkin açıklamasında, olayın bir komplo olduğuna işaret etti. Aryan, ''Bu, korkunç bir olay. Asker ve polisten kaynaklanan ciddi bir ihmal söz konusu'' diye konuştu. Mısır'ın ünlü takımı El Ehli ile Port Said'in El Mısri takımları arasında bu akşam oynanan maçtan sonra yaşanan olaylarda 74 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

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