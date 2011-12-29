-Müslüman Kardeşler kiliseleri korumak istiyor KAHİRE (A.A) - 28.12.2011 - Mısır'da Müslüman Kardeşler, geçen yıl İskenderiye'de düzenlenen saldırı gibi bir saldırıyı önlemek amacıyla gelecek ay başında kutlanacak Kıpti Noeli için kiliseleri korumak istediğini bildirdi. Müslüman Kardeşler yayımladığı bildiride, Hüsnü Mübarek dönemine atıfta bulunarak ''günahkarların eski rejim döneminde birçok defa yaptığı gibi kutlamalara zarar vermemesi için Müslüman Kardeşler'in kiliseleri korumak için komiteler oluşturma kararı aldığı'' belirtildi. Müslüman Kardeşler ayrıca, ülke yönetiminde bulunan ordudan, genel seçimlerde seçim bürolarını koruduğu gibi Hristiyanların ibadet yerlerinin de korunmasını sağlamasını istedi. Kıptiler, yaklaşık 82 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 6 ila 10'unu temsil ediyor. İskenderiye'deki saldırı sırasında, aralarında çok sayıda Kıpti Hristiyan'ın bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.