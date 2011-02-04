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Dünya

MÜSLÜMAN KARDEŞLER DİYALOG TEKLİFİNİ REDDETTİ KAHİRE (A.A)

04 Şubat 2011 00:16

-MÜSLÜMAN KARDEŞLER DİYALOG TEKLİFİNİ REDDETTİ KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'daki Müslüman Kardeşler hükümetin diyalog önerisini reddetti. Müslüman Kardeşler sözcüsü internet sayfasından, rejimle diyaloğu reddettiklerini açıkladı. Mısır'ın en büyük muhalif hareketi Müslüman Kardeşler, hükümetle görüşmeye davet edilmişti. Mısır Devlet Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman, tüm taraflarla diyalog arayışının bir parçası olarak Müslüman Kardeşler'in yeni hükümetle görüşmeye davet ettiklerini belirtmişti. Öte yandan, Mısır'da 8 Fransız gazetecinin gözaltında olduğu bildirildi. Fransız medyası, özel televizyon kanalı TF1 ve devlet kanalı France 24 ile Le Figaro'nun 8 gazetecisinin gözaltında bulunduklarını açıkladı.

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