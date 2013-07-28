Müslüman Kardeşler, Batılı ülkeleri Mısır için harekete geçmeye çağırdı

Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketine yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından yaşanan gerilim dinmek bilmiyor.

Müslüman Kardeşler Sözcüsü Cihad El Haddad, Mısır'da 130’dan fazla kişinin öldüğü kanlı saldırının ardından Batılı devletleri acilen harekete geçmeye çağırdı.

A Haber'e konuşan El Haddad, “Koltuklarınızdan kalkın ve burada geriye kalan insanlar da ölmeden prensipleriniz doğrultusunda harekete geçin. Burada yarım milyondan fazla ve bunların yarısından çoğu kadın ve çocuklar. Hala dünyanın geri kalanı ve ABD bunun bir darbe olup olmadığına karar vermeye çalışıyorlar. Bu çok alçakça ve rezilce” ifadelerini kullandı.

Haddad, konuşmasına şöyle devam etti:

'Hiçbir yere gitmiyoruz'

“120’den fazla ölü ve 4 bin 500’den fazla yaralı var. Darbenin ilk gününden bu yana gerçekleşen en büyük katliam. Gazze Katliamı’ndan bile büyük olabilir. Ordu, Adeviye Meydanı’nı boşaltmasını hala deniyor. Ama biz onlara izin vermiyoruz. Son 6 saattir devam ediyor ve henüz durmadı. Burayı terk etmeyeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz bizden son kişi de ölene kadar devam edeceğiz."