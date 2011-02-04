'Müslüman eş arıyorum'

T24



“Kapılarımızı kapatmıyoruz”

Arkadaşları “bana eş bulun” diye ısrar etmiş

Kadınlardan daha az para alınıyor

İkinci eşi arayana izin yok

“Ateist ile asla evlenmem”

"Muslimlife" adlı internet portalına üye olanların çoğunluğu Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Türkiye’de yaşıyor. Kuzey Afrika ve Suudi Arabistanlı bekârların da takip ettiği bu site özellikle Avrupa’da Müslüman eş bulmak isteyenlerin ilgi odağında.İnternet sitesinde, “İslami değerlere sahip ve bu esaslara göre yaşayanlara eşlerini bulmakta yardım edildiği” belirtiliyor. İslam'a uygun evlilik yapmak isteyen bekârlara hitap edildiği ve “Aile kurma dışında herhangi bir seçenek için bu sitenin kullanılması uygun değildir” ifadesine de yer veriliyor.Ancak buna rağmen site yöneticilerinden Kadir Yücal diğer dinlere mensup olanlara da kapılarını kapatmadıklarını ifade ediyor. Yücel, "Din ayrımı yapmıyoruz. Tabii ki biz belirli bir kitleye hizmet veriyoruz, bize üye olanların çoğunluğu Müslüman. Ama dinsel aidiyete göre üyelerimizi seçmiyoruz, bize herkes üye olabilir. Ama bizim Müslüman olmayan üyemiz var mıdır? Pek sanmıyorum” diye konuşuyor.Bu portalın mimarları Kadir Yücel ve Cüneyt Tirgil, İngiltere’deki bir arkadaşlarının eş bulmak için yardım istemesi üzerine bu projeyi geliştirmiş. Her ikisi de 31 yaşında ve ticari bilişimci. Arkadaşları Müslüman eş bulunmasına destek verecek bir site programlamaları için onları teşvik etmiş.Siteyi kurduklarında henüz öğrenci olan Kadir ve Cüneyt için eş bulma portalı zamanla karlı bir ticari işe dönüşmüş. Başta ücretsiz olan site üyeliği için erkekler aylık 19,90 euro kadınlarsa 10 euro ödüyor. Site üzerinden tanışıp evlenenlerin oranı yüzde 17.İnternet portalının başeditörü Cüneyt Tirgil, her üyenin bilgileriyle yazılarının site yöneticileri tarafından denetlendiğini, ırkçı ya da yasadışı içeriğin yayınlanmasına izin verilmediğini aktarıyor. Tirgil karşılaştıkları sorunları şöyle aktarıyor: "Bazen ikinci eş arayanlar oluyor, buna sitemizde izin vermiyoruz. Sadece bekâr, boşanmış ya da eşini kaybetmiş olanlar üye olsun diyoruz, ikinci eş arayanlara hizmet vermiyoruz.”Peki bu sitenin üyeleri kim ve ne tür insanlarla karşılaşıyorlar? Siteye üye olanlar, beş vakit namaz kılıp kılmadıkları, başörtülü olup olmadıkları, bu konu hakkında ne düşündükleri konusunda görüşlerini kayda geçirebiliyor. Fotoğraflarını yükleyebiliyor ve sohbet bölümünde karşılaştıkları kişilerle daha yakından tanışabiliyor.Bu üyelerden biri Köln’de yaşayan Cemile Uçar 34 yaşında, çekici bir kadın. Evlenip boşanmış ve yeniden evlenmek istiyor. Ama bu sefer ilk eşi gibi sadece kâğıt üzerinde Müslüman olan bir eş değil, dindar, dini vecibelerini yerine getiren bir hayat arkadaşı istiyor. Ve şu ilginç tecrübesini aktarıyor: "Muslimlife üzerinden bir Hrıstiyan benimle irtibata geçti. Kendisiyle ilgili bilgiler hoşuma gitti, uzun süre sohbet ettik internet üzerinden. Ancak Müslümanlığa geçmediği için öyle kaldı. Biraz zamana ihtiyacım var dedi. Aslında çok iyi anlaştık ve bizi gerçekten birbirimizden ayıran tek şey din oldu. Ama bu da önemli.”Cemile, daha az çekici bulsa da bir Müslüman’ı tercih edeceğini söylüyor ve bir ateist ile asla evlenmeyeceğinin altını çiziyor. Cemile çevresinden “Dini aidiyetten öte insanlık önemli” sözleriyle bu konuda eleştiri aldığını da sözlerini ekliyor.