Müslüman dernekleri: Menfur ve barbarca



Almanya'da sekiz Müslüman derneği Köln'de yayınladıkları ortak bildiride 'barışçıl saflarda yer alanları güçlendirmek için toplumsal aktörler arasında daha sıkı bir iletişim kurulması' çağrısı yaptı. Dernekler, Paris'teki saldırıyı 'menfur ve barbarca' sözleriyle kınadı. Dernek temsilcileri, Müslümanların her tür şiddet ve terörün karşısında olduğunu belirtti.

Müslüman dernekleri, toplumsal barışı desteklemenin ve güçlendirmenin şu anda her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. "Asıl şimdi toplumsal birlik" başlıklı bildiride "Paris katilleri Allah'ın iradesinin bu şekilde tecelli edeceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Müslüman dernekleri, terörizme verilecek en iyi yanıtın, nefret, fesat ve korkunun kalplere girmesinin izin verilmemesi olduğunu belirtti. Bildirinin altında imzası bulunan sekiz kuruluş arasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya Müslümanlar Konseyi, Şii İslam Derneği gibi dernekler bulunuyor.

Sosyal medya: #notinmyname

Paris'te şu ana dek 132 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırılarının ardından, dünya genelinde Müslümanlar #notinmyname etiketi ile katliamı kınamıştı. Radikal İslamcı teröristler tarafından düzenlenen saldırıların İslam dünyası ile bağdaştırılmaması çağrısı yapan Müslümanlar, ocak ayında Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından da #notinmyname etiketi ile hem saldırıları kınamış hem de saldırganlarla aralarına mesafe koymuştu.