2013 yılında hayata gözlerini yuman arabesk müziğin efsane sesi Müslüm Gürses'in hayatı film oluyor.

Proje tasarımı ve yapımcılığı Saatiçerik tarafından hazırlanan filmde Müslüm Gürses’in hayat hikayesi beyazperdeye aktarılacak.

Uçankuş'un haberine göre önümüzdeki aylarda çekilecek olan film öncesi tüm izinleri veren Muhterem Nur, duygularını şu satırlarla ifade etti:

"Dolu dolu bir hayat yaşamak mümkün oldu Müslüm’le... Bir gün, hiç de beklemediğim bir vakit elimden tuttu, bir daha hiç bırakmadı.

"Bir kadın olarak, bir eş, bir yol arkadaşı olarak, samimiyetle söyleyebileceğim, benim için onu anlatan en güzel söz, ‘Güneşi gördüm’ olabilir.

"O kadar parlak, o kadar sıcaktı işte...

"Müslüm çok sessizdi, Susardı. Saatlerce susabilirdi...

"Onun gibi hissettiklerini hiç söylememeyi tercih eden bir adamın bu kadar çok hayranı olmasının bir tek sebebi var, biliyor musunuz? Samimiyeti.

"O kadar sahiciydi ki... Ne şan, şöhret, ne para değiştirmedi Müslüm’ü, Neyi seviyorsa sevdi, ne yemiyorsa yemedi... Bazı şeyler için yapmayacağı fedakârlık yoktu. Hayranları için mesela.

"Ömrüme ömür kattı. Benim için kıymeti ölçülemez...

"Film yapmak istiyorum. Onu, ne kadar ‘’özel’’ bir adam olduğunu ben sağken hem de, anlatmamız lazım.

"Koskoca bir ülkeye müziğiyle damga vurup da bunu hiç mevzu bile etmeyen biriydi Müslüm, Şanın şöhretin paranın geçer akçe olduğu şimdiki zamanlarda hayranlarına ‘’İyi ki sevdiniz, anladınız onu’’ demek istiyorum çünkü...

"Anlamayanlar da anlasın istiyorum.

"Dediğim gibi, ben; güneşi gördüm! Ülkesinde geride bıraktığı herkes de görsün.

"Başta yapımcım Mine Şengöz olmak üzere, bu projeye aşkla bağlı olan tüm Saatiçerik ailesine, senaryomuzu yazan Sayın Hakan Günday’a hayallerimi gerçekleştirecekleri ve benimle aynı aşkı paylaştıkları için sonsuz teşekkür ederim...

"Senaryo son halini aldı, kavuşmaya az kaldı... Sevgilerimle,"