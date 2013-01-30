Müslüm Gürses'in durumu kritik

18 Kasım’da geçirdiği bypass ameliyatı sonrası karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğunbakıma alınan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Muhterem Nur, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Müslüm'ün durumu kritik. Bir gün iyiye doğru gidiyor. Ertesi gün kötüleşiyor. İyi olduğunda 'Bugünler geçecek ve baba ayağa kalkacak' diyorum kendi kendime. Olmayacak bir şey gelişip birden fenalaştığında ise umutlarım tükeniyor. Çok zor günler geçiriyorum. İyi olması için çaba gösteriyoruz.Allah kimseye böyle bir hastalık vermesin" dedi.

"Sevenleri hergün arıyor" diyen Muhterem Nur "Evde olduğum zamanlar telefonlarım susmuyor. Müslüm'ün sevenleri sabah akşam arıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine Allah'tan sağlık diliyorum ve çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.