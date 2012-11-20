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Yaşam

Müslüm Gürses reklamları kriz yarattı!

Gürses'in hastalanmasının ardından eski reklam filmlerinin tekrar yayınlanması sevenlerinin tepkisine neden oldu

20 Kasım 2012 17:13

 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Müslüm Gürses’in oynadığı Çaykur reklamlarının yayınlanmaya devam etmesi, kamuoyundan büyük tepki topladı. Gürses’in oynadığı reklam filminin son bir kaç gündür televizyonlarda yayınlanma sıklığının artması, kriz yarattı.

Daha önce de İbrahim Tatlıses’in uğradığı silahlı saldırının ardından oynadığı eski reklam filminin yeniden gösterilmesi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Müşfik Kenter’in reklam spotlarının ölümünden sonra devam etmezi, izleyicilerin tepkisine yol açmıştı. Müslüm Gürses’in rahatsızlığı sırasında hâlâ dönmeye devam eden reklamlarını protesto edenler seslerini sosyal medya üzerinden duyurmaya devam ediyor. 

 

'Hastalanmadan çekilmişti'

 

Müslüm Gürses’in reklam filminde oynadığı Çaykur firması ise konuyla ilgili olarak kendisini savunuyor. Çaykur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş, reklam anlaşmasının yılsonuna kadar devam ettiğini ve şu anda televizyonlarda dönen görüntülerin hastalanmadan önce çekildiğini belirterek, "Reklam filmlerinin ikincisi şu anda yayınlanmaya devam ediyor. Özellikle dün reklamların çok sık yayınlandığının farkındayız. Müslüm Gürses’in hastalığından istifade etmek gibi bir şey bizim gibi bir kamu kurumuna asla yakıştırılamaz. Reklam ajansımızın televizyon kanalları ile anlaşması dahilinle yayınlar devam ediyor. Daha önceden belirlenmiş programa uyuldu ancak hastalığın ilerlemesi bizi de çok üzdü" dedi.

 

'Yayından kaldırılabilir'

 

Yönetim Kurulu’nun bu konuyla ilgili olarak sabah toplantısında konuştuğunu ve kararın kısa zaman içinde verileceğini söyleyen Pınarbaş, şunları söyledi: "Müslüm Gürses’in menajerleri ile görüşeceğiz. Müslüm Bey’in reklamlarımızda oynaması bizim çay satışlarımızın artmasında da, marka imajımızın güçlenmesinde de etkisi var. Çok olumlu tepkiler alıyorduk ama hastalık durumu planları etkiledi. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra reklam yayından kaldırılabilir. Çok tepki topladığımızın farkındayız ama kesinlikle durumu suistimal yok."

 

'Müslüm Baba ile devam etmek isteriz'

 

ÇAYKUR’un önümüzdeki dönemde daha çok reklam çalışması yapacağını söyleyen Çaykur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Pınarbaş, "

Piyasada ayakta kalmak için reklam yayınlamak şart. Biz daha önceleri hep TRT’yi kullanıyorduk ama artık diğer kanalları da değerlendiriyoruz. Gelecekteki reklamlarımızda da Müslüm Gürses’i oynatmak isteriz ama umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur ve işlerine geri döner. Müslüm Gürses’in durumuna göre pozisyon alacağız. Reklamı yayından kaldırma kararı bugün bile alınabilir" diye konuştu.

 

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