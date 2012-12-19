Müslüm Gündüz: Müsait olsam gülerdim

Aczimendi lideri Müslüm Gündüz, 'Qüfür' adlı filmde kendisiyle alay edildiği gerekçesiyle yapımcı Gani Rüzgar Şavata hakkında suç duyurusunda bulundu. Gündüz, bir gazetecinin ''21 Aralık'ta kıyamet kopacak deniyor, ne düşünüyorsunuz'' sorusuna ise ''Müsait olsam biraz gülerdim ama müsait değilim. Boş şeyler'' ifadesini kullandı.

28 Şubat'ın önemli figürlerinden Aczimendi lideri Müslüm Gündüz, 28 Şubat dönemini konu aldığı iddia edilen ''Qüfür'' adlı filmin, kendisiyle alay, İslam dinine de hakaret ettiği gerekçesiyle, filmin yapımcısı Gani Rüzgar Şavata hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na, müridleriyle birlikte gelen Müslüm Gündüz, avukatı Bülent Demir aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sundu.

Gündüz, gösterime girecek olan ''Qüfür'' adlı filmle ilgili, suç duyurusu dilekçesini sunduktan sonra şikayetçi sıfatıyla Savcı Hüseyin Yavaş'a ifade verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından adliyenin önünde basın mensuplarına bir açıklama yapan Gündüz, ''Gani Şavata diye bir zat varmış. Bu arkadaşımızın, bizim hakkımızda, bizi çağrıştıran, yani o filme bakıldığı zaman mutlaka biz anlaşılıyoruz şeklinde bir film yaptığını duyduk. Şu anda da zannediyorum, bazı sitelerde falan reklamını yapıyormuş. Biz o filmin durdurulması için geldik'' dedi.

Filmin kendilerine hakaret içerdiğini ve yapmadıkları şeylerle itham edildiklerini belirten Gündüz, ''En mühimi, İslam'ı küçültücü, İslam'la alay edici şeyler gösteriliyor. Bunu engellemek için savcılığa şikayette bulunduk. Hakkımızda iftira var yani. Onu durdurmak için savcılığa müracaatta bulunduk'' diye konuştu.

'Bizim nizamımız gelmedikçe 28 Şubat'la ilgili birşey yapmayız'

Bir gazetecinin, ''28 Şubat'ta mağdur olduğunuz iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak mısınız şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Gündüz, şunları söyledi:

''Esasen sivil boyutuyla ilgili geç kalındı. Bana göre askeri tetikleyen sivil oldu. Ondan sonra askeri ortaya döktüler. 'Vah niye böyle oldu, vah niye şöyle oldu' demeye başladılar. Aslında 28 Şubat'ı yaşayan herkes biliyor ki, o işi askerden çok sivil yaptı. Sivilden çok asker yaptı. Yani yüzde elli, yüzde ellidir. Onun için siviller hakkındaki takibat gecikmiş sayılır.''

''Medyayı mı kast ediyorsunuz '' sorusunu, ''Medya zaten, başka kimi kast edeceğim ki '' diyerek yanıtlayan Gündüz, 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili, davaya müdahil olmak için başvuruda bulunmayacağını da belirterek, ''Anladığım manadaki bir adaletin tahakkukuna inanmıyorum. Bizim nizamımız gelmedikçe bir şey yapmayız'' ifadesini kullandı.

28 Şubat döneminde yaşadıklarıyla, o dönemin bir simgesi haline getirildiği hatırlatılan Gündüz, şöyle devam etti:

''Darbe, kendine göre bizi kullandı, biz kendimize göre darbeyi kullandık. Bugün memleketimizde elhamdülillah güzel bir gidiş varsa, 28 Şubat'ın neticesidir bu. Yani 28 Şubat olmasa, bugün bir AK Parti de olmazdı. Bu güzel güzel şeyleri de görmezdik. Bütün Milli Eğitim'de Kur'an-ı Kerim ders olmazdı. Onun için biz, 28 Şubat'ın öyle külliyen, kökten ... evet şer için yapıldı ama Cenab-ı Hak bunun çok yönlerini hayra çevirdi. Böyle bir şikayetçi olma durumum olmaz. Tekrar öyle bir durum gelmez. Allah'ın inayetiyle herkes kendi vazifesine bakar. Artık basının dolmuşuna gelecek bir askeri güç görünmüyor. Veya basını, baskı altına alıp, 'şöyle böyle yap' diyecek bir güç de görünmüyor. Ki bunlar ikisi, birbirini tamamlayarak 28 Şubat'ı yaptılar. İnşallah bunların ikisi de akim kalmıştır. Allah'ın izniyle bundan sonra böyle bir şey olmaz.''

Kıyamet iddialarına: Müsait olsam gülerdim

Müslüm Gündüz, bir gazetecinin sorduğu, ''21 Aralık'ta Maya takvimine göre kıyamet kopacak deniyor. O konuya ilişkin siz neler söyleyeceksiniz '' sorusuna karşılık da, ''Müsait olsam biraz gülerdim ama müsait değilim. Boş şeyler'' ifadesini kullandı.

Gündüz ve yanındakiler, daha sonra adliyeden ayrıldı.