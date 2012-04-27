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Müslüm Gündüz: Bizi Erbakan harcadı

Aczmendilerin lideri Müslüm Gündüz, Erbakan'ın kendilerine komplo kurduğunu iddia etti

27 Nisan 2012 14:40

Aczmendilerin lideri Müslüm Gündüz, Başbakan Erdoğan'ı övdü, 28 Şubat sürecinde ise Necmettin Erbakan'ı suçladı.

28 Şubat tartışmalarıyla birlikte yeniden ekranlarda boy göstermeye başlayan Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz bu kez 32. Gün'de M. Ali Birand'ın sorularını yanıtladı. Müslüm Gündüz, 28 Şubat sürecinin bütün aktörlerini eleştirdiği programda Erbakan hükümetine de sert sözlerle yüklendi. Erbakan'ın kendilerine komplo kurduğunu iddia eden Gündüz, "Bizi Erbakan harcadı" dedi. Nur Cemaati'ne ilginç eleştiriler yönelten Gündüz, Başbakan Erdoğan'ı ise övdü.

Gündüz, "Tam bir vatan evladı, tam bir inkilapçı, tam bir fakir fukara babası. Kemalizmi Türkiye'den kaldıran adam ünvanı alacak olan adamdır" dedi. Nur cemaatini de eleştiren Gündüz, 27 Mayıs darbesinden sonra Nur'cuların da kapitalizme eklemlendiğini söylerken "kapitalist Müslüman olmaz" dedi. Gündüz, Fadime Şahin'le ilişkisini ise dini nikaha dayandırmasına karşın, "ben kendisine sadece babalık yaptım" dedi.

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