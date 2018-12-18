Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikâyesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" filmi, 7 haftada, 6 milyon 51 bin izleyiciye ulaştı.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı Müslüm filminden elde edilen hasılat ise 80 milyon lirayı buldu.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, 2018'in en çok izlenen yapımı olurken, 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 6. sıraya yerleşti.

Uslu'nun bir önceki filmi olan "Ayla" ise 7. sırada yer aldı.

Recep İvedik serisinin 5. ve 4. bölümleri en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı paylaşırken

3. sırada "Düğün Dernek"

4. sırada "Fetih 1453"

5. sırada ise "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi bulunuyor.

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı.

İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği film, 26 Ekim'de vizyona girmişti.