Müslüm Baba Teşvikiye Camii'nden uğurlandı...

Yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ilk tören Cemal Reşit Rey’de düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde öğle namazınını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Müslüm Gürses'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çok sayıda vatandaşın ünlü sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmak istememesi cami avlusunda izdihama neden oldu. Gürses'in hayranları tabutun etrafını sardı ve kimseyi tabuta yaklaştırmadı. Bunun üzerine cenaze namazını kıldıracak imam çevik kuvvetten yardım istedi. Önlemleri arttıran çevik kuvvet giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Cenazeye Ömer Çelik, Kadir Topbaş, Kemal Kılıçdaroğlu , Mustafa Sarıgül, Mehmet Sevigen, Burak Kut, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Adnan Şenses, Ebru Yaşar, Ajda Pekkan, Selami Şahin Linet, Kubat, Ümit Besen, Gökhan Güney gibi isimler katıldı.

'Dünyanın en iyi insanını kaybettim'

Eşi Muhterem Nur, ayağa kalkamadığı için oturduğu yerden sadece birkaç cümle söyleyebildi. Nur, “Özür diliyorum sesim çıkmıyor. Dünyanın en iyi insanını kaybettiğim için çok üzgünüm. Onun gibi bir insan çıkmayacak. Başka bir şey söyleyemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" sözleriyle acısını dile getirdi.

'Cenazenin içeri girişi sırasında arbede yaşandı'

Bu arada cenazenin salona getirilişi sırasında Gürses'in yakınları olduğunu söyleyen bir grupla görevliler arasında arbede yaşandı. Zorla içeri girmeye çalışan gruba görevliler müdahale etti. Gürses'in yakını olduklarını söyleyen bir gruba bazı vatandaşlar 'cenazeye saygısızlık yapıldığı' gerekçesiyle tepki gösterdi ancak bu kişiler, "Akrabalarıyız." diyerek görevlilere karşı çıktı. Bu grup içeri alınınca ortam sakinleşti.