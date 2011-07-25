Musluktan petrol akıyor

T24 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, içme suyunun bulanıklığından ve kokusundan şüphelenen köylülerin şikayeti üzerine yapılan incelemede, suya petrol karıştığı saptandı.



Ergani ilçesine bağlı Hendek köyünde musluklardan suyla karışık petrol aktığı belirlendi.



İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki 80 haneli köyde yaklaşık bir haftadır musluklardan akan suyun renginden şüphelenen vatandaşlar durumu ilçe Kaymakamlığına bildirdi.



Bunun üzerine ilçe Sağlık Grup Başkanlığınca görevlendirilen ekiplerin musluklardan aldığı numunelerin incelenmesi sonucu musluklardan suyla karışık petrol aktığı tespit edildi.



Ergani ilçe Sağlık Grup Başkanı Hıdır Çağal, petrol kokusunun geldiğini, elle temas edildiğinde ise elde petrolden kaynaklı bir kaygan yapının hissedildiğini anlatarak, köyde bu durumdan kaynaklı bir hastalığın oluşmaması için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.



Köylülerden Zülfükar Selçuk da, suyun bir anda bulanık hale dönüştüğünü ve kokmaya başladığını, hayvanların suyu içmemesi üzerine şüphelenerek durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi.



Yapılan incelemede içme suyunda petrol bulunduğunun kendilerine bildirilmesi üzerine şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Selçuk, ''Köyde su ihtiyacımızı köyün eski çeşmesinde karşılıyoruz ancak bu çeşme tüm köyün su ihtiyacına yetecek kapasitede değil. Köyümüz etrafında zengin petrol yatakları olduğunu biliyorduk ancak bu petrol içme suyuna nasıl karıştı anlamış değiliz. Bu sıkıntımızın bir an önce giderilmesini istiyoruz'' dedi.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü ekiplerince köyde inceleme yapılarak, petrolün içme suyuna nasıl karıştığının tespit edilmesine çalışılacağı öğrenildi.





