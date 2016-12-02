Müslim: Erdoğan IŞİD’e zaman kazandırıyor

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Alman Süddeutsche Zeitung ile mülakatında Suriyeli Kürtlerin hedefleri ve Türkiye ile ilişkiler konusundaki sorulara yanıt verdi.

Türkiye sınırına 30 kilometre mesafedeki El Bab ve çevresinde IŞİD militanları, Kürt peşmergeler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan PYD Eş Başkanı Salih Müslim, “El Bab’ı ele geçiren, IŞİD’in kalesi sayılan Rakka’ya giden yolların da kontrolünü ele geçirecektir” dedi. Müslim, Kürtlerin El Bab’ı IŞİD’den temizlemeye çalıştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu kenti ele geçirerek IŞİD’e soluklanma imkânı sağlamaya çalıştığını öne sürdü. Müslim, "IŞİD orada kendi varlığını koruyabildiği sürece radikal İslamcılara destek veren Erdoğan için IŞİD tahammül edilebilecek bir seçenek olarak kalacak” açıklamasını yapıyor.

Türkiye açısından El Bab'ı ele geçirmek Suriyeli Kürtlerin sınır boyunca elde ettikleri toprak parçalarını birleştirmesini engellemek için anahtar konumunda. Ankara, PYD’nin silahlı kanadı olan ve Suriyeli Kürtlerden oluşan YPG'yi PKK'nın kolu terörist bir örgüt olarak görüyor ve Suriye sınırındaki bir Kürt bölgesinin varlığının PKK'nın elini güçlendireceğini düşünüyor.

Kürtlerin Arap halkı bölgeden uzaklaştırma iddiası

Kürt peşmergelerin IŞİD’den geri alınan bölgelerdeki Arap halkı bölgeden uzaklaştırmaya ya da o bölgeden kaçanların geri dönmesine izin vermediği yönündeki duyumlara ilişkin olarak da PYD lideri Müslim, “Bunlar Türklerin propagandası. Oradaki halkı bize karşı yönlendirmek ve bununla Kuzey Suriye’deki kendi askeri müdahalesini meşru kılmak istiyorlar” ifadesini kullanıyor. Müslim, bazı durumlarda sivillerin kurtarılmış bölgelere hemen bırakılmadığını, zira buralarda IŞİD’in yerleştirdiği tuzak patlayıcıların bertaraf edilmesi gerektiğini de sözlerine ekiliyor.

Türkiye'de, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle PYD Eş Başkanı Salih Müslim ve aralarında PKK'nın yönetici kadrosundan Cemil Bayık, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi isimlerin de bulunduğu toplam 68 kişi hakkında geçen hafta yakalama emri çıkartılmıştı. Saldırıyı daha sonra Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Salih Müslim’in de bulunduğu 68 sanık için 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

'Teröre destek suçlaması gülünç'

PYD Eş Başkanı Salih Müslim bu yöndeki suçlamaların “gülünç” olduğunu belirterek, “Biz PKK’nın görüşlerini paylaşıyoruz. Ancak örgütsel olarak bizim partimizin PKK ile hiçbir ilişkisi yoktur, teröre de hiçbir biçimde karışmadık” açıklamasında bulundu. Müslim, “Sultan Erdoğan Kürt meselesine ilişkin olarak Avrupa hükümetlerini mülteci anlaşması ile baskı altında tutmaya çalışmasına rağmen kendisinin serbest hareket etmeye devam ettiğini” de sözlerine ekledi.

'Esad'ın geleceğini Trump değil, Suriye halkı belirler'

ABD’nin şimdiye kadar Suriye’deki Kürt grupları desteklediği, ancak göreve gelecek yeni ABD Başkanı Trump’ın, IŞİD’e karşı verdiği mücadeleden dolayı Esad’ı övdüğünü hatırlatan Süddeutsche Zeitung gazetesi Salih Müslim'e, Trump yönetiminde ABD'nin Şam'da bir rejim değişikliği hedeflemeyeceğini, bunun kendisi için ne anlama geldiğini de sordu.

Müslim, Trump'ın planlarının ne olduğunun henüz bilinmediğini, Trump'ın siyasi çevresi ile bağlantıları olduğunu belirtiyor ve Esad'ın geleceğini Trump'ın değil, Suriye halkının belirleyeceğini vurguluyor. Müslim, Suriye'deki tüm vahşetin ve şu anda da bu vahşetin devam ettirilmesinin tek sorumlusu Esad olduğu için Suriye halkının çoğunluğu onun iktidardan gitmesinden yana olduğunu da ifade ediyor.

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