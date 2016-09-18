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Spor

Muslere'dan çağrı: Taraftarımızla daha güçlüyüz, onlardan ricam bir daha ceza almasınlar

"Eren mükemmel bir forvet. Çok şanslıyız ki bizimle beraber"

18 Eylül 2016 14:16

2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğu söyleyen Muslera, "Uzun bir zaman sonra taraftarımızın önüne çıktık. İlk yarı topu ayağında tutan bir Galatasaray vardı. Ancak rakip kaleye fazla gidemedik. 2. yarıda da topu ayağımızda tuttuk ve rakip kaleye daha fazla gittik. O anlarda da golleri bulduk.Taraftarlar bizim için çok çok önemliler. Onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Onlardan ricam bir daha ceza almasınlar" dedi.

Eren Derdiyok'un golünü değerlendirmesi istenen Muslera, "Eren mükemmel bir forvet. Çok şanslıyız ki bizimle beraber. Gol için tamamen alkışlamaktan başka bir şey yok. İnanılmaz bir röveşata. O röveşatayı atmak için de esnek olmanız lazım. O vuruşta kalecinin yapacağı bir şey yok. İyi ki bizimle beraber." ifadelerini kullandı.  

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