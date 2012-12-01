Muslera'nın durumu kritik

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de Gaziantepspor ile yaptığı maçta sakatlanan kaleci Muslera’nın sağ ön uyluk adalesinde yırtık tespit edildi.

Gaziantepspor karşılaşmasında sakatlık geçirerek maçın 90 dakikasını zor tamamlayan Fernando Muslera'dan sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

İlk belirlemelere göre sağ uyluk adalesinde 1. veya 2. derecede yırtık tespit edildiği. Braga karşılaşması için Portekiz'e götürülecek Muslera için Galatasaray sağlık ekibinin seferber olduğu ve zorlu maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Uruguaylı kalecinin son durumunun çekilecek MR'ın ardından belli olması bekleniyor.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada da, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Fernando Muslera'nın Gaziantepspor maçının ardından sağ ön uyluk adalesinde (rectus kasında) grade 1-2 yırtık tespit edilmiştir. Uruguaylı kalecimize kök hücre enjeksiyonu yapılarak tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Fernando Muslera'nın saktlığının çok ciddi olmadığı, sanıldığının aksine 1 hafta ve 10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Muslera’nın tedavisine başlandığı belirtilerek, ”Muslera’nın Gaziantepspor maçının ardından sağ ön uyluk adalesinde (rectus kasında) grade 1-2 yırtık tespit edilmiştir. Uruguaylı kalecimize kök hücre enjeksiyonu yapılarak tedavisine başlanmıştır” denildi.