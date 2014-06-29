Muslera yetmedi, Kolombiya 'rüya gol'le çeyrek finalde

Kolombiya, durdurulamayan golcüsü James Rodriguez'in golleriyle Luis Suarez şokunu üzerinden atlatamayan Uruguay'ı 2-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkıp Brezilya'nın rakibi oldu.

Brezilya'nın çeyrek finale yükselmesinin ardından Dünya Kupası'nda gözler ikinci turun ikinci maçına çevrildi. İki Güney Amerika temsilcisinin karşı karşıya geldiği mücadelede Kolombiya, Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kolombiya, 4 Temmuz'da çeyrek finalde ev sahibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Kolombiya bu maça kadar C Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kazandı ve grubu lider bitirdi. 9 puan toplarken bu 3 maçta 9 gol atıp kalesinde 2 gol gördü. Ölüm grubu olarak adlandırılan D Grubu'ndan, İtalya maçında Godin'in bitime dakikalar kala attığı golle çıkan Uruguay, maça Luis Suarez'den yoksun çıktı.

12. dakikada ani gelişen Kolombiya atağında Camilo Zuniga topla ceza yayı önüne geldiğinde sağ ayağı ile çok sert bir şut çekti. Kaleci Muslera üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Rakip kalede üst üste pozisyonlar bulan Kolombiya, aradığı golü 28. dakikada buldu. Güzel paslaşmalar sonucu orta sahanın ilerisine kadar gelen Aguilar pasını kafayla ceza yayı önünde bulunan James Rodriguez'e aktardı. Yukardan gelen topu göğsü ile kontrol ettikten sonra sol ayağı ile müthiş bir şut çıkartan James Rodriguez topu ağlarla buluşturdu.

Skorda geriye düşen Uruguay, duran toplarla rakip kalede pozisyon aradı. Maçın 35. dakikası geçilirken Kolombiya'nın topla oynama oranındaki büyük üstünlüğü dikkat çekti. Uzaktan şutlarla kaleyi yoklayan Kolombiya, farkı artıracak golü bulamayınca soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Kolombiya ikinci yarı golle başladı. Golün ismi yine; James Rodriguez! Pablo Armero'nun ortasında arka direğe iyi hareketlenen Juan Cuadrado topu altıpas içerisinde bulunan James Rodriguez'e indirdi. Rodriguez oldukça müsait bir pozisyonda topu önünde buldu ve sağ ayağı ile topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Uruguay önemli bir pozisyon yakaladı. Cristian Rodriguez topla birlikte ilerleyip ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci David Ospina köşeye iyi uzandı ve önemli bir kurtarışa imza attı.

Dakikalar ilerledikce Uruguay rakip kalede pozisyon aradı. Cavani ve Stuani ile tehlikeli ataklar yapan Uruguay, kaleci Ospina'yı aşamadı. Maçın 78. dakikasında Abel Aguilar'ın Christian Stuani'ye yapmış olduğu faul sonrası yedek klübesinden kalkıp hakeme itiraz eden Diego Lugano hakem Björn Kuipers tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

79'da bir kez daha Ospina kalesinde devleşti. Kazanılan serbest vuruşta Gaston Ramirez'in içeriye doldurduğu pozisyonda top Mario Yepes'e çarptıktan sonra altıpasın sağında bulunan Maximiliano Pereira'nin önünde kaldı.

Pereira sağ ayağı ile gelişine sert vurdu fakat kaleci David Ospina yakın mesafeden bir kez daha gole izin vermedi. Ataklarını sıklaştıran Uruguay, bu pozisyondan 2 dakika sonra yine tehlikeli geldi. Cavani'nin şutunda kaleci Ospina, köşeye giden topu parmaklarının ucuyla çıkartarak kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Kolombiya 2-0'lık skorla tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.