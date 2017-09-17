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Spor

Muslera maç sonu 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa'yı 2-0 yendikleri maç sonunda taraftarına 3'lü çektirdi

17 Eylül 2017 02:30

Galatasaray\'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa\'yı 2-0 yendikleri maç sonunda taraftarına 3\'lü çektirdi.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta mücadelesinde Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa\'yı Bafetimbi Gomis\'in 2 golüyle mağlup ederek puanını 13\'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadele sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera tezahüratları yaptı. Uruguaylı kaleci de sahanın ortasına gelerek taraftara 3\'lü çektirdi.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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