Muslera maç sonu 3'lü çektirdi

Galatasaray\'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa\'yı 2-0 yendikleri maç sonunda taraftarına 3\'lü çektirdi.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta mücadelesinde Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa\'yı Bafetimbi Gomis\'in 2 golüyle mağlup ederek puanını 13\'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadele sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera tezahüratları yaptı. Uruguaylı kaleci de sahanın ortasına gelerek taraftara 3\'lü çektirdi.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)