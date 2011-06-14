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Spor

MUSLERA: GALATASARAY'LA ANLAŞMAYA YAKINIM ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 02:46

-MUSLERA: GALATASARAY'LA ANLAŞMAYA YAKINIM  ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Lazio'nun Uruguaylı file bekçisi Nestor Fernando Muslera, Galatasaray'la anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Muslera, İtalyan basınında yer alan açıklamasında, Lazio ile kontratının uzatılmasına ilişkin görüşmelerde olumlu bir sonuç alınamadığını ve İspanya'dan da teklif almasına rağmen kendisini en çok isteyen kulüp olan Galatasaray'a gideceğini söyledi. ''İspanya'dan da teklif aldım. Ancak tercihim Galatasaray oldu'' diye konuşan Muslera, Türkiye'ye başarılı olmak için gideceğini kaydetti. Bu ay yirmi beş yaşına basacak olan kaleci, Lazio'ya 2007 yılında Nacional takımından transfer olmuştu. Muslera'nın, 2016 yılına kadar yıllık 2,5 milyon avro karşılığında Galatasaray ile anlaştığı iddia ediliyor.  Adı Atletico Madrid ve Sevilla ile de geçen futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile Lazio'nun nasıl bir anlaşma sağladığı ise açıklık kazanmadı. Galatasaray'ın, bu anlaşmanın bir parçası olarak Lorik Cana'yı gözden çıkartmış olabileceği belirtiliyor.

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