Muslera'dan Uğurcan Çakır'a tebrik

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta yaptığı kurtarışlar ile damga vuran Uğurcan Çakır'a Muslera'dan mesaj geldi.

Trabzonspor'un Milli kalecisi Uğurcan Çakır, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada penaltı ve karşılaşma içerisinde yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni topladı.

Uğurcan Çakır mesajında "Hayatımın en özel akşamlarından birini yaşadım. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir başlangıç oldu. Şimdi Norveç maçına odaklanacağız. Destek mesajları için teşekkürler" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'dan yorum geldi.

Uğurcan Çakır'ın paylaşımına yorum yapan Muslera "Tebrikler koca adam" İfadelerini kullandı