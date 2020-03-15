Muslera'dan Koronavirüs tepkisi: Utanç verici bir gece yaşadık; bizim canımız yok mu?

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçici Fernando Muslera, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ve ligin ertelenmemesine tepki gösterdi. Dünyadaki çoğu ligin ertelenmesini hatırlatan Muslera, "Utanç verici bir gece yaşadık. Bizim canımız yok mu? Burada çalışanlar, futbolcular böyle bir riskin içinde. Yapılan hem bize hem de seyircilere saygısızlık" dedi.

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Muslera, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Salgın riskinin olduğu durumda maçların oynanmasının çalışanları ve futbolcuları tehdit ettiğini belirten tecrübeli file bekçisi, "Madem böyle bir tehdit var biz niye maça çıkıyoruz? Diğer ülkelerde ligler erteleniyor. Bugünü bekleyen taraftarlara da büyük bir saygısızlıktı bu" ifadelerini kullandı.

Muslera'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bence utanç verici bir gece yaşadık. Çok fazla futbol konuşulmasına gerek yok. Şu anda dünyanın içinde olduğu sağlık problemi var. Bizim canımız yok mu? Burada çalışanlar, futbolcular böyle bir riskin içinde. Böyle bir risk varsa bizde neden maçlar oynanıyor?

"Yapılan hem bize hem de seyircilere saygısızlık. Trabzonspor-Başakşehir maçı vardı bugün. Ligin kaderini etkileyecek 2 maç seyircisiz oynandı. Madem böyle bir tehdit var biz niye maça çıkıyoruz? Diğer ülkelerde ligler erteleniyor. Bugünü bekleyen taraftarlara da büyük bir saygısızlıktı bu."