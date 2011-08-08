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Spor

MUSLERA: ''ÇOK BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM'' İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 01:43

-MUSLERA: ''ÇOK BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM'' İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, çok büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.  Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Muslera, teknik direktör Fatih Terim ve kaleci antrenörü Taffarel'le önceden tanışıp konuştuğunu dile getirerek, ''Şu anda çok büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Daha önce Lazio'da kupalar kazandım, milli takımla kupa kazandım. Galatasaray da her zaman sonuna kadar mücadele eden ve kazanmak için oynayan bir kulüp. Burada da gerek ligde, gerekse Avrupa kupalarında sonuna kadar kazanmak için mücadele edeceğim'' dedi.  Copa America'daki iyi performansıyla ilgili ve taraftarların kendisini sabırsızlıkla beklediği şeklindeki bir soruyu da Muslera şöyle yanıtladı: ''Öncelikle çok teşekkür ediyorum ilgileri için, beni sıcak karşılamalarından dolayı. Şundan emin olabilirler, sahada yüzde yüzümü vereceğim. Kazanmak için, ailemi, takım arkadaşlarımı, kendimi ve taraftarlarımızı mutlu etmek için her şeyimi vereceğim.''

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