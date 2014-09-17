Muslera çıldırdı, taraftarlara kızdı!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara tepki gösterdi. Son dakikada gelen golün ardından sevinmek yerine hemen arkasındaki tribünlere dönen Uruguaylı, maç boyu protestoda bulunan taraftarlara uzun süre serzenişte bulundu.
Galatasaray'ın Anderlecht maçında geriye düşmesinin ardından sarı-kırmızılı takımın golcüsü Burak Yılmaz, taraftarların tepkisine yol açtı.
Performansıyla beğenilmeyen Burak Yılmaz, Galatasaraylı taraftarlar tarafından sürekli olarak ıslıklandı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Burak'ın beraberlik golünü atmasının ardından Fernando Muslera, taraftarlara doğru yöneldi.