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Spor

Muslera: "Galibiyeti takım olarak hak ettik"

İSTANBUL / DHA Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında 3-0 galip geldikleri Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi

19 Eylül 2018 03:52

İSTANBUL / DHA

Galatasaray\'ın kaptanı Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında 3-0 galip geldikleri Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi.
Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli kaleci, \"Çok mutluyum. Dün basın toplantısında da söylemiştim; ilk maçlar çok önemlidir. Bugün de bunun öneminin farkında olarak sahaya çıktık ve taraftarımızla birlikte kazanmayı başardık. İki tane mükemmel gol izledik bugün. Garry Rodrigues\'in birebirde eksiltemeyeceği bir oyuncu yok. Bir anda şut çekebiliyor, ne zaman şut çekeceğini anlayamıyorsunuz. Öte yandan Eren Derdiyok da antrenmanlarda çok çalıştığı bir şutu gole çevirdi. Bugün çok büyük bir fedakarlık yaptı. Tüm takım ekstra mücadele etti ve fedakarlık yaptı. Galibiyeti takım olarak hak ettik.\"

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