Musk’ın Külliye’de başlayan Ankara ziyareti Anıtkabir'de 1 milyona yakın beğeni aldı

Gonca Tokyol

İnternet ortamında ödeme aracı olan ve Türkiye'de faaliyeti durdurulan Paypal’ın kurucusu, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın Türkiye ziyareti gündemin sürpriz konusu oldu. Türkiye’nin yerli otomobil çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Musk’ın beklenmedik ziyareti ve Külliye sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için Anıtkabir’e giderek iki fotoğraf paylaşması haftanın en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.

Teknolojik yatırımlar, yeni nesil enerji, trafik sorunu ele alındı

Güney Afrika doğumlu, Kanada ve ABD vatandaşı 46 yaşındaki iş adamı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamasına göre Airbus’ın alt tedarikçilerinden SpaceX’in CEO’su olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiği Erdoğan’la ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İbrahim Kalın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katıldığı ve 1 saat 10 dakika süren görüşmedeki başlıkları şöyle özetledi:

"Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."

“Üç kırık kaburga, delinmiş bir akciğer…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin ardından Anıtkabir’e giden Musk, buradan iki ayrı fotoğraf paylaştı. Anıtkabir’in avlusunda gün batımını ve Ankara manzarasını arkasına alarak çekindiği fotoğrafını “Atatürk Anıtkabir” notuyla Instagram hesabında yayınlayan Musk, sonrasında da Atatürk’ün mozolesinin bir fotoğrafını koyarak altına şu notu düştü:

“Çiçekleri ben yerleştirdim.

Üç kırık kaburga

Delinmiş bir akciğer

Ve yine de savaştı

Yurtta sulh,

Dünyada sulh için.”