Müsilajla mücadele için Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla mücadele için Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Başkanlığını, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın üstlendiği kurulda, 11 üniversiteden 21 bilim insanı yer aldı.



Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek için oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Kurul, Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izlemesiyle ilgili çalışmalar yürütecek. Kurulun başkanlığını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal üstlenirken, üyeler arasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden 21 bilim insanı yer alacak. Akademisyenler bilimsel çalışmalar yürütecek.

Fatih'te bulunan Marmara Belediyeler Birliği binasında düzenlenen basın toplantısıyla Bilim ve Teknik Kurulu'nda yer alan 21 isim açıklandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar'ın katılımıyla yapılan Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın ardından konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Başından bu yana hep ortak akılla hareket ettik. Birlikte hareket etmemiz gerektiğini Marmara'nın ancak birlikte hareket ederek korunabileceğini, eylemin de birlikte olması gerektiğini söyledik. 6 hazirandaki toplantıda 22 maddelik bir eylem planı açıklandı. Bu planın birinci maddesindeki bir başka hususta MBB bünyesinde oluşturulacak bir bilim ve teknik kuruluydu. Bilim ve teknik kurulundaki çalışmalarımızı belediyelerden, valiliklerimizden, üniversitelerimizden ve araştırma kurumlarından irtibat sağlayarak istedik" dedi.

Kurulun başkanlığını TÜBİTAK Başkanı Mandal yapacak

11 üniversiteden 21 bilim insanı ve TÜBİTAK'ın da dahil olduğu bir bilim kurulu oluşturulduğunu ifade eden Büyükakın, "TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal Bey bu kurulun başkanı olacak. Aramızdan herhangi biri bu bilim kurulunda yer almayacak. Sadece bilim insanlarından oluşan bir kurul olarak hareket edecek. Önümüzdeki hafta bu 21 bilim insanı toplanacak ve alt çalışma grupları oluşturulacak. Çünkü bu konu disiplinler arası bir konu. Birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren bir konu. İlgili akademisyenlerimizin yapacağı çalışmalarla bu alt disiplinlere ilişkin çalışmalarda yürütülecek" diye konuştu.

"Günübirlik çözümlerin peşinde değiliz"

Büyükakın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Günübirlik çözümlerin peşinde değiliz. Müsilaj meselesi ve aslında belki müsilajın tekrar düşünmemize vesile olduğu Marmara'nın diğer meseleleri uzun süre takibi gereken, üzerinde titizlikle çalışması gereken meseleler bunun da farkındayız. Büyük bir kararlılık oluştu bunu da sevinerek ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar yürütülen çalışma tam bir eşgüdümle ilerledi. Marmara hepimizin dedik ve bir başka safhayı da tamamladık bugün" dedi.

Bilim ekibinin çalışmalarını yürütürken TÜBİTAK'ın laboratuvar ve toplantı salonlarından faydalanacağı belirtildi.

Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu'nda 21 bilim insanı yer aldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başkanlığındaki Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu, şu isimlerden oluştu:

"Doç. Dr. Ahsen Yüksek- İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. Ayşen Erdinçler- Boğaziçi Üniversitesi; Prof. Dr. Barış Salihoğlu- Ortadoğu Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Bülent Keskinler-Gebze Teknik Üniversitesi; Doç. Dr. Çolpan Polat Beken- TÜBİTAK'tan Emekli Uzman, Prof. Dr. Funda Yercan- Piri Reis Üniversitesi; Prof. Dr. Güçlü İnsel-İstanbul Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Güleda Engin-Yıldız Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Gülşen Altuğ-İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. İzzet Öztürk-İstanbul Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar- İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. Melike Gürel- İstanbul Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Mete Yılmaz- Bursa Teknik Üniversitesi; Prof. Dr. Mustafa Sarı- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi; Prof. Dr. Nuray Çağlar- İstanbul Üniversitesi; Prof. Dr. Nüket Sivri- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa; Dr. Osman Okur- TÜBİTAK MAM; Prof. Dr. Saadet Karakulak- İstanbul Üniversitesi; Dr. Selma Ayaz- TÜBİTAK MAM; Prof. Dr. Sevil Veli- Kocaeli Üniversitesi." (DHA)