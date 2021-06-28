Müsilaj için oluşturulan bilim kurulu yarın toplanıyor

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planının ardından, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını 29 Haziran'da (yarın) yapacak.
21 bilim insanından oluşan ve başkanlığı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yaptığı Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu'nun yarın ilk toplantısını gerçekleştireceği aktarıldı.
Sabah'ın haberine göre; kurul, ilk toplantısını 29 Haziran 2021 günü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapacak.
Toplantı öncesi saat 14.00'de Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, basın mensuplarına bilgilendirme gerçekleştirilecek.