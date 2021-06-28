Müsilaj için oluşturulan bilim kurulu yarın toplanıyor

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilajdan temizlemek için hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planının ardından, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını 29 Haziran'da (yarın) yapacak.