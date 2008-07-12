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Kültür-Sanat

Musikinin sembol ismine özel albüm

Doksanıncı yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı Müzeyyen Senar'ın taş plak kayıtları ‘Odeon Yılları 2’ adıyla yayımlandı.

12 Temmuz 2008 03:00

Türk Musikisini, Cumhuriyet döneminden bu yana başarıyla simgeleyen usta yorumcu Müzeyyen Senar, 16 Temmuz’da 90. yaşına giriyor. Senar’a yeni yaşı için armağan niyetine bir albüm çıktı, ODEON etiketiyle yayınlanacak ‘Odeon Yılları 2’. Şubat 2006’da ilki yayınlanan albümün farkıysa, bu kez tamamen taş plak kayıtlarından oluşması.

Serinin devam albümleri de daha sonra piyasaya çıkacak. 80 yıllık Cumhuriyet musikisi icrasında, kendine has ses rengi, üslup özeni, görev ciddiyeti ve sorumluluk anlayışıyla Müzeyyen Senar, her safhada ve her aşamada itibarlı ve başarılı icracılığıyla öne çıkmayı başardı.

‘Odeon Yılları 2’, 1930’lu yılların başlarından 1950’li yılların başına kadar, Müzeyyen Senar’ın ODEON çatısı altında okumuş olduğu 100 kadar taş plak kaydının, bir kısmının temizlenmesiyle oluşuyor. Albümü, 2005 yılında ‘Cumhuriyetin Divası Müzeyyen Senar’ adlı biyografik kitabın yazarı, Senar’ın ‘oğlum’ dediği, yakın bir tarihte de yeni kitabı yayınlanacak olan Sayın Radi Dikici ile Proje Koordinatörü Zeynep Göktürk birlikte hazırlamış.
CD’de 1941 yılında ‘Harunreşid’in Gözdesi’ filminden alınan bir Müzeyyen Senar şarkısı ilk defa bu CD’de yer alıyor; ‘Yolculuk Var’. Ayrıca yine bu CD’de Müzeyyen Senar’ın o zamanki sesinden ‘Feraye’yi dinlemek mümkün.

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