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Ekonomi

MÜSİAD’ın yeni genel başkanı Nail Olpak oldu

MÜSİAD'ın yeni genel başkanı 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen seçimden sonra Nail Olpak oldu

29 Nisan 2012 15:16

MÜSİAD Genel Kurulu sonucunda 4 bine yakın işadamının katılımıyla MÜSİAD’ın yeni Genel Başkanı Nail Olpak oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2012 Cumartesi günü Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Yaklaşık 4 bine yakın işadamının katıldığı Genel Kurul’da büyük bir coşku yaşandı. Tüzük gereği 4 yıllık görev süresi sona eren 4. Dönem Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Genel Kurula katılan üyelerin oylarının tamamıyla seçilen Nail Olpak’a görevini devretti.

Başkan Yardımcılıkları ve görevlendirmeler Mayıs ayı yapılacak olan Yönetim Kurulu tanıtım toplantısı ile açıklanacak.

MÜSİAD’ın Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

1.            Nail Olpak – Genel Başkan
2.            Abdurrahman Kaan
3.            Adnan Bostan
4.            Ali Reis Topçu
5.            Ali Rıza Arslan
6.            Ergun Kont
7.            Eyüp Akbal
8.            Eyüp Uğur
9.            Fuat Tosyalı
10.          Halim Aydın
11.          Hikmet Köse
12.          Kemal Yamankaradeniz
13.          Kerim Altıntaş
14.          Mehmet Yalçıntaş
15.          Mehmet Zeki Kaldırım
16.          Murat Kalsın
17.          Nazım Özdemir
18.          Necmettin Öztürk
19.          Pınar Topdaş
20.          Ümit Kiler

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