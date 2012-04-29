MÜSİAD Genel Kurulu sonucunda 4 bine yakın işadamının katılımıyla MÜSİAD’ın yeni Genel Başkanı Nail Olpak oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2012 Cumartesi günü Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Yaklaşık 4 bine yakın işadamının katıldığı Genel Kurul’da büyük bir coşku yaşandı. Tüzük gereği 4 yıllık görev süresi sona eren 4. Dönem Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Genel Kurula katılan üyelerin oylarının tamamıyla seçilen Nail Olpak’a görevini devretti.

Başkan Yardımcılıkları ve görevlendirmeler Mayıs ayı yapılacak olan Yönetim Kurulu tanıtım toplantısı ile açıklanacak.

MÜSİAD’ın Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

1. Nail Olpak – Genel Başkan

2. Abdurrahman Kaan

3. Adnan Bostan

4. Ali Reis Topçu

5. Ali Rıza Arslan

6. Ergun Kont

7. Eyüp Akbal

8. Eyüp Uğur

9. Fuat Tosyalı

10. Halim Aydın

11. Hikmet Köse

12. Kemal Yamankaradeniz

13. Kerim Altıntaş

14. Mehmet Yalçıntaş

15. Mehmet Zeki Kaldırım

16. Murat Kalsın

17. Nazım Özdemir

18. Necmettin Öztürk

19. Pınar Topdaş

20. Ümit Kiler