MÜSİAD'ın üyelik kriteri: Gösteriş için içki içenin üyeliği zor

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak gösteriş için, bir tavır olarak içki içenlerin derneğe üye olmalarının zor olduğunu dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) Genel Başkanı Nail Olpak derneğin üyelik kriterlerini açıkladı. Olpak, ciro şartı aramadıklarını ancak iki üyenin referansının gerektiğini dile getirdi. Olpak, çok seçici olduklarına dikkat çekerek “İçki içen ama dürüst bir tüccar üyeniz olabilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir tavır olarak yapıyorsa yanlıştır. Bunu bir gösteriş olarak yapıyorsa, bir tavır olarak ortaya koyuyorsa, kasten böyle yapıyorsa; bunu komisyonun değerlendirmesine vermek lazım.”

Radikal'den Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Olpak, ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, Çek Kanunu’nda kişilerin siciliyle ilgili verilere ulaşılması yönünde düzenlemenin henüz yaşama geçmemesinin olumsuz bir gelişme olduğunu söyledi. Borçlar Kanunu’nda da eşlerin kefaleti şartı nedeniyle günlük kredi akışında sıkıntılar oluşmaya başladığını kaydeden Olpak, “Aile yapısında sahte boşanmalar da dahil olmak üzere bir kayma olabilir endişesindeyiz. Bu etrafta konuşuluyor. Bir şey toplumda konuşulmaya başlandığı zaman onu dikkate almak lazım” diye konuştu.

Yurtiçi teşkilatlanmasında herkesi üye almak gibi bir durumları olmadığını belirten Olpak, “Çok seçiciyiz. Referansla alırız. Ama tek başına referans yeterli değildir. Ciro kriterimiz yoktur. Ama tek kelimeyle itibarına bakarız. Çok güzel oturmuş bir sistemimiz var. İki üyenin referansıyla başvurur. Referans üyelere belli formatta sorularımızı yöneltiriz, ‘Kaç yıldır tanıyorsunuz, sektörde itibarı nasıldır’ gibi... Sonra teşkilatlanma komisyonuna gelir. En son yönetim kuruluna gelir. Bu kadar süzgeçten sonra sübjektiflik kalkıyor. Bu kadar basamağı aştıysa üye olabilir” diye konuştu.

Üye olması gerekenin bazı değerleri paylaşması gerektiğini kaydeden Olpak, “Örneğin içki içen ama dürüst bir işadamı size üye olabilir mi?” sorusuna da yanıt verdi. Olpak, “Kişilerin ibadetlerini yargılayabilecek durumda değiliz. Ben üyem içki içiyor mu bunu araştırabilecek durumda değilim. Yapılan ortaya konulan uygulamaların tavır olarak ortaya konulmaması lazım. Ama bir tavır olarak ortaya koyuyorsa o da yanlıştır diye değerlendiririm. Kişisel tercihini içki içmekte

kullanmak başkadır ama bunu bir gösteriş olarak yapıyorsa, bir tavır olarak ortaya koyuyorsa kasten böyle yapıyorsa, inat olsun diye yapıyorum diyorsa bunu yine komisyonlarımız değerlendirir” ifadelerini kullandı.

Algı ve itibar araştırması

MÜSİAD olarak yeni bir araştırma kararı aldıklarını söyleyen Olpak, derneğin kamuoyundaki algı ve itibarının araştırılacağını belirtti. Araştırmanın sonuçlarına göre de bir değerlendirme yapacaklarını ifade eden Olpak, derneğin bir başka çalışmasının da yurtdışında temsilcilikler açmak olduğunu belirtti. Washington temsilciliğinin çalışmalarına başladığını kaydeden Olpak, “Brüksel’de, Pekin’de, Addis Ababa’da da bunu sürdüreceğiz” dedi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, geçen günlerde Orhan Pamuk ’un burjuva eleştirilerine katıldığını söylemişti. Nail Olpak bu durumu burjuva tanımını netleştirmek gerektiğini söyleyerek yorumladı. Burjuvadan kastedilenin ezen ve ezilen iki sınıftan ezenlerse bu yoruma katılmadıklarını kaydeden Olpak, “Biz bu tanımı reddederiz. Erol Bey’in ne kastettiğini bilmiyorum. Ama burjuvayı sermaye sahibi olup, diğerlerini ezenler olarak görüceksek MÜSİAD ’ın burjuva tarafında yer alması söz konusu olamaz. Bu, değerlerimize inanışlarımıza kuruluşumuza aykırı” diye konuştu.

Piyasaya bir miktar para verilmeli

Nail Olpak nakit sıkışıklığına da dikkat çekerek, “Piyasa nakit sıkışıklığı söylemiyle sarmala girerse toplamak zor. Evet para basıp her şeyi azdırmayalım. Ama bir miktar daha piyasaya para verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bankaların kredi vermeyi durdurduğu yönünde iddialar olduğunu da anımsatan Olpak, “Bankaların posta memuru gibi sizden topladığı parayı belirli bir kârla sattığı sistemden çıkması gerekiyor. Mevcut sistem krediyi teminata veriyor, projeye kredi vermiyor” dedi.

TÜSİAD Başkanı geleceğini söyledi

TÜSİAD ’la ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Olpak, “Yönetimler olarak dargın insanları oynamıyoruz. Ümit Hanım (Boyner), ‘Müsait olduğunda bir hayırlı olsuna geleceğiz’ dedi. Herhalde henüz fırsat olmadı, gelinmedi. Gelecektir, kendisi öyle ifade ettiği için, öyle söylüyorum” diye konuştu.