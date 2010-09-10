MÜSİAD'ın sıradışı kadın üyeleri

T24 - Onlar, ‘erkek egemen’ görüntü veren MÜSİAD’ın ‘kadın’ üyeleri. Muhafazakâr kadınlar iş dünyasında sayılarının artmasına paralel, derneklerinde de yer almaya başlıyorlar. Çoğu eğitimini yurtdışında tamamlamış. Şimdi aile şirketlerinde çalışıyorlar. Derneğin yönetim kademelerinde olduğu gibi sosyal hayatta da aktifler.





Bir araya gelip paintball ve bowling oynuyorlar. Aralarında bungee jumping yapmayı seven de var, dalış ve tekvandoyla uğraşan da... En büyük tutkuları ise otomobilleriyle hız yapmak. “Gelenekselle moderni” sentez etmek istediklerini söylüyorlar. Gelecekte ise MÜSİAD’a başkanlık yapmayı hedefliyorlar.

Zeliha Kurt Erdemir Makisan

Apple’da çalıştı

Univercity of California Irvine’da dış ticaret eğitimi alan Zeliha Kurt Erdemir, 1981 doğumlu. Eğitiminin ardından Apple’da staj yapan Erdemir, “Apple’ın pazarlamasında 3 ay çalıştım” diyor. Şu anda aile şirketleri olan Makisan Makine’de çalışan Erdemir, “Genç MÜSİAD üyeliğim de iş hayatımla başlamış oldu” diyor. Modern resimle ilgilendiğini söyleyen Erdemir, “Takı tasarımı yapıyorum. İçinde adrenalinin olduğu herşey ilgimi çekiyor. Amerika’dayken Bungee Jumping ve Los Angeles Six Flags’deki Roller Coaster’ları defalarca denememin sebebi adrenalin tutkum olsa gerek” diyor.

Feyza Taşkıran Koza Davetiye

Tekvando yapıyor



İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde işletme üzerine yüksek lisans eğitimi alan Feyza Taşkıran 1981 doğumlu. Hali hazırda Koza Davetiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına ihracatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Taşkıran, 2005’ten bu yana Genç MÜSİAD’da görev alıyor. Taşkıran örgütte eğitim ve sosyal faaliyetlerden sorumlu birim başkanı. Aktif olarak sporla ilgilendiğini söyleyen Taşkıran, “Uzun yıllar tekvando ile uğraştım. Ayrıca fitness yapıyorum” diyor. Taşkıran bunların yanı sıra otomobil kullanmayı sevdiğini kaydediyor.

Hatice Karahan Pişkin MÜSİAD

İlk kadın yönetici



Hatice Karahan Pişkin, MÜSİAD’ın ilk kadın profesyonel yöneticisi. Kısa bir süre önce genel sekreter yardımcılığı görevini üstlenen Pişkin, 1978 doğumlu ve Boğaziçi İşletme mezunu. ABD’de ekonomi doktorası yapan Pişkin, dernekte ekonomik araştırmalarından sorumlu olarak görev yapacak. New York Alfred Üniversitesi’nin İstanbul şubesinde iki yıldır öğretim üyesi olarak çalışan Pişkin, derneğin girişimcilik faaliyetlerini önemsediğini söylüyor. Yabancı dile ilgisi olan Pişkin, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Kübra Arıcı Türkiye Hastanesi

Web’ten sorumlu



Türkiye Hastanesi’nde kalite sorumlusu olarak görev yapan Kübra Arıcı 1982 doğumlu. Aslen Rizeli olan Kübra Arıcı da MÜSİAD eski Başkanı Ali Bayramoğlu’nun yeğeni. MÜSİAD geleneğinin aileden geldiğini söyleyen Arıcı, derneğe 2008 yılında üye olmuş. Genç MÜSİAD’da yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet gösteren Kübra Arıcı aynı zamanda iletişim biriminde başkan yardımcısı olarak çalışıyor. Derneğin web sitesi ve iletişim faaliyetleriyle ilgili görev alan Arıcı, sağlık yönetimi alanında eğitim almış. Arıcı sinemaya gitmeyi seviyor.

Reyhan Bayramoğlu BAB Grup

Hız yapmayı seviyor



Açıköğretim Fakültesi işletme bölümünden mezun olan Reyhan Bayramoğlu, MÜSİAD eski Başkanı Ali Bayramoğlu’nun yeğeni. Dayısının sahibi olduğu BAB grupta çalışan Bayramoğlu, şirkette finansman sorumlusu olarak görev yapıyor. Derneğe önceleri kadınların üye olabildiğini bilmediğini söyleyen Bayramoğlu, Genç MÜSİAD örgütünde yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor. Bayramoğlu’nun en büyük tutkusu ise otomobille hız yapmak. Bowling oynamaktan hoşlandığını söyleyen Bayramoğlu boş vakitlerinde ise fotoğraf çekiyor.

Esra Filiz Değişim Turizm Org.

Scuba diving yapıyor



Ankara Üniversitesi gıda mühendisliğinden mezun olan Esra Filiz derneğin en genç üyelerinden. 1984 doğumlu olan Filiz, aile şirketleri olan Değişim Turizm ve Organizasyon şirketinde çalışıyor. Şirkette genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Filiz, yurtdışı fuar organizasyonları üzerinde çalışıyor. MÜSİAD’a karşı ‘erkek egemen’ olduğu yönünde bir önyargı olduğunu söyleyen Filiz, “Ancak öyle değil. Bu dernekte kadınlar oldukça aktif çalışıyorlar” diyor. Kendisini basketbol hayranı olarak tanımlayan Filiz, scuba diving (tüplü dalış) yapıyor.

Selma Yaşa MÜSİAD

‘Kadın sayısı artıyor’



Derneğin ilk kadın çalışanı olan Selma Yaşa 1981 doğumlu. Viyana Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Yaşa, okulu bitirdikten sonra Türkiye’ye dönerek iş hayatına atılmış. Önce bir tekstil firmasında çalışan Yaşa ardından A101 marketlerinde görev almış. MÜSİAD’da çalışmak için internetten başvuru yaptığını anlatan Yaşa, bu sayede dernekte çalışmaya başladığını belirtiyor.



Genç MÜSİAD’da kadın üye sayısının 198’e ulaştığını ve giderek arttığını anlatan Yaşa, Türkiye genelinde ise 29 şubelerinin bulunduğunu ifade ediyor.



