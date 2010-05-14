MÜSİAD'dan TÜSİAD'a 20 yıl sonra ilk ziyaret

T24 - Ziyarette işsizlikten demokratikleşmeye birçok konu ele alındı. İki kurumun KOBİ’ler için ortak proje üzerinde çalışabilecekleri mesajı verildi.



MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki heyet, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’i ziyaret etti. Ziyarette TÜSİAD’dan Tayfun Bayazıt, Muharrem Yılmaz, Erman Ilıcak, MÜSİAD’dan Murat Kalsın, Mehmet Nuri Görenoğlu, Mehmet Develioğlu, Ergun Kont, Nazım Özdemir ve Eyüp Akbal katıldı. 45 dakika süren ziyarette işsizlik, demokratikleşme, mesleki eğitim, KOBİ’ler gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.





Boyner’den yeni Anayasa vurgusu



İki kurum özellikle KOBİ’lerin değişimini öngören proje üzerinde ortak çalışabilecekleri konusunda mesajlar verdi. MÜSİAD, TÜSİAD yönetimine iade-i ziyaret davetinde bulundu. Bu arada MÜSİAD ziyarette daha önce açıkladığı raporların özetlerini sunarken, Ümit Boyner de yeni bir anayasanın hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.





İşsizlik ve KOBİ’ler önemli



Ömer Cihad Vardan, farklı düşünceleri ve altyapıları olsa da Türkiye’nin ilerlemesi ve ekonominin gelişmesi için mücadele ettiklerini, farklı yöntemlerle de olsa aynı hedeflere ulaşmak için çalışmak durumunda olduklarını vurguladı. Vardan, şöyle devam etti: “Biz bu konuyu başlatmış olduk. Daha önce hükümetimizin davetlerinde aynı masanın etrafında oturuyorduk. Umarım bundan sonraki çalışmalarda da çok değişik platformlarda yine biraraya gelerek ortak proje üretmenin yollarını arayacağız. İşsizliği, eğitim reformunu, mesleki eğitimi, özgürlükler ve demokratikleşmeyi konuştuk. Türkiye vizyonunda KOBİ’lerin öneminden ve transformasyon geçirmesi gerektiğinden bahsedip bu konuda birlikte çalışabileceğimizi gördük.”



Ziyaret öncesinde açıklama yapan Ümit Boyner ise “Çok büyük nezaket gösterdiler ve bize hayırlı olsuna geldiler. Bugün özellikle kriz döneminden çıkan Türkiye’de yaşadığımız sorunlar, bundan sonra nasıl yapılanacağımız, sorunların üzerine nasıl gideceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunma imkanımız olacak” diye konuştu.





O zaman bu zamanmış



Bir gazetecinin ziyaretle ilgili “TÜSİAD ile ilk defa bir araya geliyorsunuz. Ne değişti de bu ziyaret gerçekleşti?” sorusu üzerine Ömer Cihad Vardan, “Her şeyin oluşması için bir zaman gerekiyor. O zaman bu zamanmış” dedi.



