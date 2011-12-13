-MÜSİAD, Bakan Ergin'e Anayasa öneri taslağını sundu ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e hazırladıkları yeni anayasa önerisini sundu. Adalet Bakanlığı çıkışında AA muhabirine açıklama yapan Vardan, MÜSİAD olarak anayasa ile ilgili 2000-2008 yıllarında görüş mahiyetinde çalışma hazırlayıp, kamuoyuna ve dönemin iktidarlarına sunduklarını anımsatarak, yeni hazırladıkları anayasa taslağının ise şu an Türkiye'nin en özgün çalışması niteliğinde olduğunu söyledi. Mevcut anayasanın birçok maddesinin değişmesi nedeniyle parçalanmış ve bütünlüğünü kaybetmiş vaziyette olduğunu ileri süren Vardan, şunları kaydetti: ''Biz burada, bütüncül bir çalışma arzu ettik. Bu çalışma detaycı değil, bütüncül bir anayasa gibi düşünülmeli. Bu anayasanın içinde resmi ideoloji bulunmuyor. Bu anayasa, MÜSİAD'ın anayasası olarak görülmemeli, çünkü ülkede yaşayan herkesin isteklerini kapsayan bir anayasa taslağı hazırladığımızı düşünüyorum.'' Anayasa taslağı içinde insan hak ve özgürlüklerine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Vardan, devlet yerine bireyi koruyan bir anayasa yapmayı amaçladıklarını aktardı. Anayasa taslağıyla bir tartışma ortamı oluşturmak istediklerini belirten Vardan, ''Hukukta değişmezlik olmaz, ilkesi gereği anayasanın ilk üç maddesini bir madde altında topladık. Bu maddeye 4. fıkra olarak da halkın üçte iki çoğunluğuyla değiştirilebilir hükmünü koyduk'' dedi.