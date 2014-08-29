MÜSİAD: Yeni hükümetle de uyum içerisinde çalışacağız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulan 62.hükümetin kendilerini memnun ettiğini belirterek “Yeni hükümetle de uyum içerisinde çalışacağız” dedi. Olpak “Yeni kabinenin Türkiye’ye yeni bir dinamizm getireceğini inandıklarını” dile getirdi. Olpak konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, ülkemizin yetiştirdiği en donanımlı insanlardan biridir. Bugüne kadar, Üniversite hocalığı, derin entellektüel altyapısı, yazarlığı ve diplomatlığından edindiği birikimi siyaset sahnesine taşıyarak, milletimize önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Kurduğu yeni kabine ile de, ülkemizin problemlerine çözümler üreterek, önceki hizmetlerin devamlılığını sağlayacak ve mutlaka yeni katkılar sağlayacaktır. Kendisinin, devam etmekte olan, siyasi, ekonomik ve kültürel açılımları arttırarak ilerletecek kararlılıkta ve performansta olacağına inanıyorum.

İnsanımızı daha da önceleyen bir yaklaşımla, Yeni Anayasa, Çözüm Süreci, Hukuk Devleti, Eğitim Reformu, Makro Politikaların daha fazla tabana yayılması ve Adil Gelir Dağılımı, Üretime-İstihdama ve Reel Kesime daha fazla önem veren bir ekonomi ve Kamu Personel Reformu başta olmak üzere, birçok konuda ‘Yeni Türkiye’nin" inşaasına yeni bir dinamizm getireceklerine olan inancımızla, yeni Bakanlar Kuruluna başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, milletimizin geleceğinin inşaasında, Devlet Adamlarımızın doğru projelerine hep destek olacağız.

Görevini başarıyla tamamlayarak devreden Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Bakanlarımıza da, ülkemize yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum.’