MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeyi, MÜSİAD sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız @MahmutAsmali ve YK üyelerimiz, @TUSIAD Başkanı @SimoneKaslowski ve beraberindeki heyet ile Genel Merkez binamızda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve iş dünyamıza dair fikirler ele alındı. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."