T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MÜSİAD SONUÇLARDAN HOŞNUT İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2010 00:24

-MÜSİAD SONUÇLARDAN HOŞNUT İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, referandum sonuçlarını değerlendirirken, gelinen noktada, bundan sonrası için sivil, çoğulcu, vizyoner, katılımcı yeni bir anayasanın yapılması yönünde de Türkiye'nin önünün açıldığını belirtti.  Vardan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, sonucun, Türk halkının artık demokrasiyi, onun gereklerini ve demokrasi mekanizmalarını kullanmayı içselleştirdiğini ''bir kez daha net şekilde gösterdiğini'' kaydetti. ''Çok partili siyasi hayata geçildiği günden bugüne kadar, Türk halkının önüne getirilen sandıklarda her zaman sağduyusunu yansıttığı'' ve ''ülke geleceğinin ihtiyacı olan kararları verme konusunda yanılmadığı'' görüşüne yer veren Vardan, ''Buradaki en önemli mesaj, halkımızın ileri demokrasiye olan özlemini, değişikliğe yönelik arzusunu ve istikrarın devam etmesi yönündeki isteğini ifade etmiş olmasıdır. Bununla beraber halkımız, statükoyu, eski siyaset usul ve mantığını benimsemediğini ve buna karşın değişimi ve yeniliği arzuladığını belirtmiştir'' ifadesini kullandı. Vardan, ortaya çıkan sonuçla beraber iş dünyası kuruluşlarından biri olarak beklentilerini şöyle bildirdi: ''Ekonomide ilerlediğimiz bir dönemde, demokraside de yükselmeye devam edeceğimiz ve bunun da dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almamıza önemli katkı sağlayacağı yönündedir. Dünyaya da bu yönde net bir mesaj verdiğimiz düşünüldüğünde, ülkemizde yatırımların devam edeceği ve yenilerinin de yapılacağı şeklindeki beklentimiz daha da kuvvetlenmiştir. Gelinen noktada, bundan sonrası için sivil, çoğulcu, vizyoner, katılımcı yeni bir anayasanın yapılması yönünde de ülkemizin önü açılmıştır. Bundan sonrası için arzumuz, sürecin iyi yönetilerek paketin getirdiği değişiklikler ve somut çıktıların bir an önce toplumsal hayata yansıtılmasıdır.'' Kazananın Türkiye olduğunu ifade eden Vardan, ''Sandıkta millet gelecek vizyonunu kendi belirleme imkanını en iyi şekilde kullanmıştır. Nasıl bir gelecek istediğini göstermiştir. Demokrasi ve ülkenin geleceği açısından hayati öneme sahip bu halk oylaması, önümüzdeki yıllarda halkın daha aktif bir aktör olması gerektiğinin de altını çizmiştir'' görüşünü belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24