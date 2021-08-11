MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Sanayicimiz, bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamadıklarını bize şikayet ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, işsizlik ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Sanayicimiz işsizlikten ziyade, bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamadıklarında bize şikayet ediyorlar" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Salgının hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünyanın artık yeni bir iktisadi düzeni ve yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu söyleyen Kaan, "Dolayısıyla bizler artık gelişimin, büyümenin ve yeni modellerin yani yeni dünya düzenini, iş geliştirme modellerini takip etme durumundayız." dedi.

Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı 2020 yılını geride bıraktıklarına işaret ederek "Türkiye, tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi. İmalat sanayimiz, özellikle son 2 çeyrekte katma değer şekilde yatırım yaptı" dedi.

"İşsizlik azalıyor"

Daha sonra sözü TÜİK'in açıkladığı haziran ayı işsizlik rakamlarına getiren Kaan, "Bugün açıklanan işsizlik rakamlarında yaklaşık yüzde 2,5'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz her yerde sanayicimiz işsizlikten ziyade, bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamadıklarında bize şikayet ediyorlar." iddiasında bulundu.

Kaan, "Türkiye olarak enflasyonist baskıyı zorlayan 2 temel etkeni mutlaka en yakın zamanda bertaraf etmemiz lazım. Birincisi, kendi kendine yetmek. Türkiye'de yaklaşık 175 milyar dolar ara malı ithalatı var. İkincisi, parayı bir emtia olarak görmekten vazgeçeceğiz. Şu anda döviz olarak yaklaşık 235 milyar dolar bankada paramız var. Aslında Türkiye'de likidite sorunu yok." diye konuştu.

Öte yandan mevcut başkan Ahmet Nur'un aday olmadığı genel kurulda tek aday olan Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesinin yeni başkanı seçildi.