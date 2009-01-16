MÜSİAD, AKP binasını işgal etti

Şanlıurfa’da Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmayan İsrail ile ilişkilerin sona ermesini isteyen bir grup Mazlum-Der üyes,i AKP İl binasını bastı. İl başkanının odasına pankart asan topluluk, Başbakan'ın İsrail ile ilişkilerin sona erdiği açıklamasını yapana kadar işgale devam edeceklerini söyledi.





Mazlum- Der Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Arısüt başkanlığında aralarında çarşaflı kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, saat 14.00 sıralarında Karakoyun İş Merkezi'nde bulunan AKP İl binasına geldi. Burada İsrail aleyhine slogan atmaya başlayan grup, partililerin şaşkın bakışları arasında il başkanının odasına girdi. Dernek üyeleri daha sonra beraberlerinde getirdikleri üzerinde, `İsrail ile ilişkiler kesilene kadar buradayız' yazılı pankartı duvara astı. Ellerinde İsrail'i protesto eden dövizler taşıyan grup, parti camından dışarıya sık sık `Siyonist rejimle ilişkiler kesilsin', `Kahrolsun işbirlikçi liderler' sloganları atıp, alkışlı protestoda bulundu. Bu sırada il başkanının odasına giren bazı partililer ile dernek üyeleri arasında da tartışma yaşandı. Odayı boşaltmayan Mazlum-Der üyeleri, Filistin'de yaşanan soykırıma tepki olarak hükümetin İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep ettiklerini belirterek, "Şanlıurfa'da İsrail konsolosluğu olmadığı için buradayız. Hükümet İsrail ile ilişkiler kesene kadar AK Parti il binasını işgal ediyoruz. Kimseye zarar vermek ve parti faaliyetlerini engellemek istemiyoruz" dedi.

İl başkanının odasını üzerlerine kapatan ve kimsenin içeri girmesine izin vermeyen Mazlum-Der üyeleri, işgali daha sonra Ankara'da bulunan AKP İl Başkanı Cuma Ağaç'a da telefonla bildirerek, yaşananları Başbakan'a anlatmasını ve İsrail ile ilişkilerin sona erdirilmesini istedi.

Yaşananların ardından çok sayıda çevik kuvvet polisi AKP il binasının çevresinde önlem alırken, sivil polisler ise parti binasında Mazlum-Der üyelerini ikna etmeye çalışıyor.