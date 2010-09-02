MÜSİAD, 1 Eylül Barış Günü’nde üyeleriyle buluştu

T24- Genç MÜSİAD, 1 Eylül Barış Günü’nde üyeleri ile bir araya geldi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Genç MÜSİAD üye iftarı bu yıl 1 Eylül Çarşamba günü MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın da katıldığı iftar yemeğinde İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karataş ve Yeryüzü Doktorları da yer aldı.





MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Fatih Uysan “Dünyada barışın mutlak şekilde hakim kılınabilmesi, insanların bir arada barış içinde yaşayabilmesi ve silahların bir an önce susması için tüm devletlerin, uluslar arası kuruluşların çaba göstermeleri gerekmektedir” dedi.









İftar yemeğinde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, genç MÜSİAD’ın sekiz yıl önce kurulduğunu belirterek, genç müteşebbislerin MÜSİAD’ın alt yapısını ve geleceğini oluşturduğunu kaydetti. Vardan, “Bu oluşum bugün meyve vermeye başlamıştır. Genç MÜSİAD’lı kardeşlerimiz, MÜSİAD’a geçip zincirin bir halkası oldular. 8. Yılına giren Genç MÜSİAD başka yapılanmalara da örnek teşkil etmiştir” dedi.



MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Fatih Uysan ise, bu yıl üye iftarını 1 Eylül Barış Günü’nde yapmaya karar verdiklerini belirterek, dünyada barışın hakim kılınabilmesi için tüm devletlerin, uluslar arası kuruluşların çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.





Uysan, “İçinde bulunduğumuz günlerde dünyanın birçok bölge ve ülkesinde yaşanan çatışmalar, savaşlar insanlığın geleceğini tehdit etmekte ve insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden almaktadır. Küresel eşitsizliğin ve sömürünün yarattığı yoksulluk, yoksulluğun getirdiği açlık, açlığa eklenen savaş ve çatışmalar, yaşamı çekilmez kılmaktadır. Tüm bunlar barışın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada barışın mutlak şekilde hakim kılınabilmesi, insanların bir arada barış içinde yaşayabilmesi ve silahların bir an önce susması için tüm devletlerin, uluslar arası kuruluşların çaba göstermeleri gerekmektedir” dedi.



“2010’u istihdam yılı ilan ettik”



MÜSİAD Gençlik Kurulu olarak 2010’u istihdam yılı ilan ettiklerini kaydeden Fatih Uysan, sözlerine şöyle devam etti:

“2008 yılından beri dünyada yaşanan ekonomik kriz, dünya genelinde işsizliği artırarak gençleri umutsuzluğa sürüklemiştir. Bu zor dönemde bile gerek Türkiye’nin krizden büyük bir büyüme rakamıyla çıkışı gerekse ortaya çıkan yeni fırsatlarla birlikte Türkiye bir cazibe merkezi oldu. Eğitime çok büyük önem veren bizler, istihdamın genç girişimciliğin desteklenerek, eğitim ve finansal açıdan gençlerin önünden engellerin kaldırılarak artırılacağına inanıyoruz.





Bu bağlamda, müteşebbis fikri olan ile sermayesi olanı bir araya getirerek, büyüklerimizin tecrübelerinden de yararlanarak genç girişimleri MÜSİAD Gençlik Kurulu olarak bizler destekliyoruz. Girişimciliğin istihdamın artırılmasında ne denli önemli olduğunu bu yıl şubelerimizde gerçekleştireceğimiz panellerle, çalıştaylarla sizlerle de paylaşmak istiyoruz.”



