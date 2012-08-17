Usta tiyatrocu Müşfik Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda yapıldı. Törene katılanlar kalabalık nedeniyle salona sığmadı. Kardeşi Yıldız Kenter, ''Ona minnettarım. Müşfik olmasaydı Kenterler olmazdı'' diye konuştu.



Akciğer kanseri ve buna bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yakınlarının yanı sıra sanat, televizyon ve iş dünyasından pek çok isim, öğrencileri ve sanatseverler Müşfik Kenter'i son yolculuğuna uğurlamak üzere Kenter Tiyatrosu'nun önünde toplandılar. Törende, sanatçının cenazesi, salonun dışına taşan kalabalığın uzun süren alkışları eşliğinde sahnede hazırlanan platforma konuldu.

Müşfik Kenter'n cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi ve son kez sahnedeki yerini aldı.

Sanatçının ablası tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter, Müşfik Kenter'e yönelik, ''Şimdi salon full dolu efendim'' diyerek konuşmasına başladı.

Kardeşine doğduğu andan itibaren hayranlık duyduğunu ve gıptayla baktığını belirten Kenter, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Müşfik olmasaydı Kenterler olmazdı'



''Genç yaşlarda benim ilk hocalarımdan biri oldu. Müşfik'ten en çok öğrendim doğallığı. Sahici olabilmeyi, gerçek olabilmeyi ve bunu büyük bir sadelik içinde gösterişsiz yapabilmeyi Müşfik'te gördüm. Hiç belli etmeden onun ortaya koyduğu ustalığını izleyerek büyüdüm. Ona minnettarım. Müşfik olmasaydı Kenterler olmazdı. Kenterler diye bir şey oldu, Müşfik'in sayesinde oldu. Ona hep ihtiyaç duydum. Onu hep gıptayla izledim. İlk öğrencim ve en büyük, en değerli hocam oldu.''

Eşi Kadriye Kenter de Müşfik Kenter'in, arkasından kimsenin konuşmamasını vasiyet ettiğini söyledi.

Bu nedenle konuşmasını kısa tutacağını ifade eden Kadriye Kenter, ''Çok büyük bir acı var içimde, taş gibi... Ancak çok huzurluyum, çünkü ona hayatımın güneşi olduğunu ömür boyu söyledim. O da bana söyledi. Son anımıza kadar... Sizler için teşekkür ettim'' diye konuştu.

Kenter, bu tiyatronun da eşinin sevgisini, aydınlığını, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece yaşatacağını söyledi.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Birkiye ise 40 yılı aşkın süredir Müşfik Kenter ile aynı sahneyi paylaştığını belirterek, Kenter'in inanılmaz bir sadelik ve yetkinlikle çalıştığını ve bu süre boyunca bunun sırrını bir türlü çözemediğini kaydetti.

Törende, Müşfik Kenter'in öğrencileri de hocalarına yönelik duygularını ifade etti.

Oyuncu Ragıp Savaş, Kenter'in Türk tiyatrosunda yapay oyunculuktan doğal oyunculuğa geçişin en büyük mimarı olduğunu ve çok sayıda öğrencisi sayesinde bu ekolün devam edeceğini söyledi.

Oyuncu ve yönetmen Hakan Gerçek, Kenter'in 30 yıl boyunca kendisine sadece tiyatrosunun değil, yüreğinin de kapısını açtığını ifade etti.

Konuşmaların ardından sahneye Müşfik Kenter'in yer aldığı oyunlardan fotoğraflar yerleştirildi ve Kenter'in sesinden Orhan Veli'nin şiirleri dinletildi.

Daha sonra salondakiler, sahneye çıkarak saygı geçişi yaptı.

Törenin ardından Müşfik Kenter'in naaşı omuzlara alınarak cenaze namazının kılınacağı Teşvikiye Camisi'ne götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.

Tiyatronun dışında bekleyen sanatçının sevenleri Kenter'i alkışlarla uğurlarken, tiyatro binasının üst katında bulunan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin penceresinden tabut üzerine karanfiller atıldı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra çeşitli sanat kuruluşları tarafından çelenk gönderildi.

Bu arada tiyatronun girişine de Kenter'in sevenleri duygu ve düşüncelerini yazabileceği anı defteri açıldı.