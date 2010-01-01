Musevi: Ölmekten korkmuyorum

T24 - İran'daki muhalefet lideri Mir Hüseyin Musevi, "İran ciddi bir kriz içinde, ancak ölmekten korkmuyorum" dedi.



İran'da muhalefetin lideri Mir Hüseyin Musevi, çarpıcı açıklamalar yaparak, ülkenin ciddi bir krizin içinde olduğunu, muhalif liderlerin öldürülmesinin veya tutuklanmasının halkı susturmayacağını belirtti.



Musevi, kendisine bağlı internet sitesinde bugün yer alan açıklamasında, idam edilmesi gerektiği yönünde iktidara yakın isimlerden gelen çağrılara yanıt olarak, "ölmekten korkmadığını" ifade etti. Musevi ayrıca, siyasi tutukluların serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.



Muhalif lider, "Musevi'yi, Mehdi Kerrubi'yi tutuklamak veya öldürmek sükuneti sağlamaz. Halkın talepleri uğruna şehit olmaya hazırım. Halkın barışçı protesto hakkının bulunduğu, yetkililerce kabul edilmeli. İran ciddi bir kriz içinde" ifadesini kullandı.



Muhalefete karşı sert tutumun ayaklanmaya yol açacağını, hükümetin şiddete ve öldürmeye başvurarak, hatasının üzerine hata eklemiş olduğunu belirten Musevi, seçim yasasının değiştirilmesi çağrısı yaptı.



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Abbas Vaez Tabasi hafta içinde, ülkedeki muhalif gösterilerin arkasında olan muhalefet liderlerinin "Allah'a düşmanlık" suçu işlediklerini, bu suçun cezasının da idam olduğunu söylemişti. Öte yandan resmi İRNA ajansı da muhalif liderlerin halkın tepkisinden korkarak, öldürülme korkusuyla başkent Tahran'ı terk ettiklerini öne süren bir haber yayımlamıştı.



Musevi, 12 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimini açık farkla kendisinin kazandığını ancak hile yapılarak hakkının elinden alındığını ileri sürüyor.