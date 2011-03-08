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Dünya

MUSEVİ EVİNDE, KERRUBİ'DEN HABER YOK TAHRAN (A.A)

08 Mart 2011 23:38

-MUSEVİ EVİNDE, KERRUBİ'DEN HABER YOK TAHRAN (A.A) - 08.03.2011 - İran'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Mir Hüseyin Musevi'nin evinde olduğu bildirildi. Musevi'ye ait internet sitesi "Kaleme", geçen hafta yayımladığı, Musevi ve eşi Zehra Rahnevard'ın cezaevine gönderildiklerine ilişkin haberini düzeltti. Site, son günlerde yaptığı araştırma sonunda, Musevi ve eşinin evlerinde olduklarının kesinlik kazandığını, haberi düzelterek özür dilediklerini duyurdu. Eski başbakan Musevi ve eşinin dış dünyayla bağlantılarının kesildiğini, evden çıkamadıklarını duyuran site haberinde, bunun ev hapsi anlamına geldiğini de belirtti. Tutuklandığı iddia edilen muhalefetin diğer önde gelenlerinden Mehdi Kerrubi'nin internet sitesi Sahamnews de Kerrubi'nin bir aile üyesine dayanarak, muhalif lider ve eşinden yeni haber alınamadığını, bilinmeyen bir yere götürüldüklerinin sanıldığını açıkladı. Musevi ve eski meclis başkanı Kerrubi'nin siteleri, muhaliflerin eşleriyle birlikte başkent Tahran'daki Haşmetiye cezaevine konulduklarını açıklamıştı. İran Adalet Bakanlığından bir yetkili ise Musevi ile Kerrubi'nin tutuklanarak hapse atıldıklarını yalanlamış ve iki muhalefet liderinin evlerinde olduğunu, sadece iletişim olanaklarına kısıtlama getirildiğini belirtmişti. -GÖSTERİLERE MÜDAHALE- Kaleme sitesinde ayrıca, İran güvenlik güçlerinin başkent Tahran'daki hükümet karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi. Sitede, "göstericileri dağıtmak için İnkılap meydanında güvenlik güçlerinde göz yaşartıcı gaz kullanıldı" denildi. Kaleme'de daha önce yayımlanan bir yazıda da muhalefet gösterilerini önlemek için Tahran caddelerine yüzlerce polis konuşlandırıldığı duyurulmuştu. 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılan büyük gösterilerin tekrarlanmasından endişe eden yönetim, muhalefetin yapmayı planladığı "yasa dışı" gösterilere karşı uyarıda bulunmuştu.

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