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Politika

Musevi Cemaati'nden Atalay'a yanıt

Gezi Parkı Direnişi'ni Yahudi diasporasının tertiplediğini idda eden Beşir Atalay'a Musevi Cemaati'nden cevap geldi.

02 Temmuz 2013 18:50

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gezi Parkı Direnişi ile ilgili dün yaptığı açıklamada, olayları Yahudi diasporasının tetiklediğini iddia etmişti. Dünya basınıyla ortak bir hareket olduğunu iddia ettiği tertibin amacının da 'Büyük Türkiye'nin önüne geçmek olduğunu belirtmişti.

Atalay'ın iddialarına karşılık bir bildiri yayınlayan Türk-Musevi Cemaati, yapılan açıklamanın anlamı, kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili bilgi edinmeye çalıştıklarını belirterek, bu gibi algılamaların doğurabileceği sonuçlara dair endişelerini dile getirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

'Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay'ın basından takip ettiğimiz 'Gezi olaylarının arkasında Yahudi diasporası olduğuna' dair yaptığı açıklamanın anlamı, kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ancak her durumda, böylesi genelleme içeren söylemlerin içinde biz Türk Yahudi vatandaşlarının da bulunduğu ve dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan o ülkenin Yahudi inancına sahip vatandaşlarını da kapsadığının anlaşılabileceği ve hedef alınabileceğine ilişkin kaygılarımızı belirtir ve bu gibi algılamaların doğurabileceği sonuçlara dair endişe ve üzüntülerimizi paylaşmak isteriz.'

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