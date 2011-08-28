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Dünya

Müşerref'in mal varlığı donduruldu ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2011 01:15

-Müşerref'in mal varlığı donduruldu ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Pakistan'da bir mahkeme, eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in mal varlığının dondurularak bunlara el konulmasınını istedi.  El Cezire'nin haberine göre Savcı Çaudri Ezher, Ravalpindi'deki Adiyale mahkemesinde görülen davada, Müşerref'in Pakistan bankalarındaki hesaplarının dondurularak, mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Müşerref görevi bıraktığı 2008 yılından bu yana kendi isteğiyle Londra ve Dubai'de yaşıyor. Eski devlet başkanının, siyasi rakibi olan eski başbakan Benazir Butto'nun 2007'de öldürülmesi olayında sorumluluğu olduğu iddia ediliyor. Savcılık, Butto'ya yeterli güvenliği sağlamadığını öne sürdüğü Müşerref hakkında geçen şubatta tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak savcılığın iddianamesinde hangi suçlamaların bulunduğu henüz açıkça bilinmiyor.

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