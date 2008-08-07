Müşerref'e 'azil' darbesi

Pakistan'da koalisyonu oluşturan iki parti, Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in azli konusunda anlaşmaya vardı.



Partilerden kaynaklar, 3 gündür yetkililerin görüşmeler yürüttüğünü ve sonuç olarak koalisyon partilerinin, Müşerref'in azli için süreç başlatma konusunda ilke anlaşmasına vardıklarını kaydetti.



Suikasta kurban giden eski başbakan Benazir Butto'nun eşi Asıf Ali Zerdari ile eski başbakanlardan Navaz Şerif önderliğindeki partilerin yetkilileri, resmi açıklamanın günün ilerleyen saatlerinde yapılacağını belirtti.



Çin gezisi iptal



Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref dün Çin'e yapacağı ziyareti iptal etmişti. Müşerref ve beraberindekiler, Çin'de Pekin Olimpiyatları açılış törenlerine katılacak ve Çinli yetkililerle görüşecekti.



