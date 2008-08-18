'Müşerref Türkiye'ye kaçabilir'

Pakistan lideri Müşerref'in, azil sürecinden önce kendi isteğiyle istifa etmesi halinde Türkiye'ye kaçabileceği öne sürülüyor. ABD ve Suudi Arabistan da ihtimal kapsamında



Bugün görevinden istifa edeceğini açıklayan Pakistan lideri Pervez Müşerref'in, azil sürecinden önce kendi isteğiyle istifa etmesi halinde Türkiye'ye kaçabileceği öne sürülüyor. Hürriyet gazetesinde dün yayımlanan bir haberde şu ifadelere yer verildi:



Başta ABD ve İngiltere olmak üzere, Batı ülkeleri, Müşerref hakkındaki azil süreci başlamadan görevini kendi isteği ile bırakmasını ve ülkeden “sessiz sedasız” ayrılmasını istiyor. Pakistan Parlamentosu'ndaki azil süreci önümüzdeki haftanın ilk günlerinde başlayacak. Pakistan’da Müşerref’i azletmek isteyen mevcut koalisyon hükümetinin parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip olması nedeniyle, Devlet Başkanı hakkında azil kararı çıkması kesin.



Türkiye, pazarlıkların merkezinde



Dolayısıyla, Müşerref’in önünde 'kendi isteğiyle ayrılmak' için sadece 'birkaç gün' kalmış durumda. Türkiye ise tüm bu “pazarlıkların” merkezinde yer alıyor. Çünkü istifa etmesi ve Pakistan’dan ayrılma kararı alması halinde Müşerref’in Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.



Pakistan Devlet Başkanı “azledilmesi” halinde, hakkında çok uzun ve aynı oranda sancılı bir dava sürecinin de başlaması bekleniyor. Ne Türkiye, ne de ABD ve İngiltere ise, böyle bir dava sürecinin, başta Pakistan olmak üzere, tüm bölgede büyük “istikrarsızlık” yaratacağından endişe ediyor.



'Şerefli çıkış' şansı



Bu nedenle de, Pakistan’da Müşerref’i azletmeye kararlı olan koalisyon hükümeti partileri nezdinde, ciddi bir “diplomatik baskı kampanyası” başlatılmış durumda. Batılı diplomatların amacı, hükümeti oluşturan partileri, Müşerref’e “azledilmeden, görevini bırakma ve ülkeyi terketme” şansının verilmesi için ikna edebilmek.



Böylece, iktidarda kaldığı dönem boyunca batı ile iyi ilişkiler içinde olan Pakistan Devlet Başkanı’na “şerefli bir çıkış” sağlanması, ayrıca Pakistan’da Müşerref yanlıları ile hükümet partilerini destekleyenler arasında “yeni çatışma nedenleri yaratılmaması” amaçlanıyor.



Pakistan’da iktidar ortağı, Pakistan Halk Partisi’nin lideri Asif Zerdari, geçtiğimiz günlerde Müşerref hakkında, “ülkeye gelen Amerikan yardımlarının büyük bölümünü kendi cebine atmakla” suçlamıştı.



Ankara 'gönüllü' değil



Müşerref’in ülkeden ayrılması halinde, gideceği ülke konusunda en büyük ihtimal olarak Türkiye görülüyor.



Pakistan kaynakları, Devlet Başkanı’nın ülkeden ayrılması halinde “ilk tercihinin”, oğlunun yaşadığı ABD’ye gitmek olduğunu kaydediyorlar. Ancak Amerikan kaynakları, Washington’un bu talebe “kesinlikle olmaz” yanıtı verdiğini belirtiyorlar.



Müşerref’in “ikinci en iyi tercih” olarak gördüğü Türkiye de, Pakistan’ın “devrilecek” Devlet Başkanı’nı ağırlamak konusunda “çok da gönüllü değil.” Ancak Müşerref’in çocukluğunda babasının görevi gereği Ankara’da yaşamış olması, gerek Genelkurmay Başkanı iken, gerekse de Devlet Başkanı olduğunda tüm politikalarında “Türkiye yanlısı olması” nedeniyle, Ankara kesin bir “gelme” yanıtı veremiyor. Ancak Türk diplomatlar, bir yandan da Müşerref için “gidecek başka bir yer” aramayı sürdürüyorlar. Bu konudaki en büyük alternatif ise, Suudi Arabistan.



Suudi Arabistan, daha önce de Müşerref’in darbe yaparak iktidardan düşürdüğü ve ülkeden çıkarttığı, ancak yıllar sonra dönerek partisini yeniden hükümete taşıyan Navaz Şerif’e sığınma hakkı tanımıştı.

