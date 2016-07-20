Muse Türkiye konserini iptal etti

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Muse, 26 Temmuz 2016 tarihinde Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilmesi planlanan konserini, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle iptal ettiğini duyurdu. Grup tarafından yapılan iptal duyurusu, fanlar tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.

Muse, geçen yıl yayımlanan Drones albümünün tanıtımı amacıyla çıktığı dünya turnesi kapsamında, 26 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacaktı.

Grup, resmi Facebook ve Twitter hesaplarında yaptığı açıklamada, "Son günlerde Türkiye'de yaşanan değişken olaylar nedeniyle 26 Temmuz'da olması planlanan konserimizi iptal etmeye karar verdiğimizi üzüntüyle bildiririz. Biletlerinizi iade edebilirsiniz. Bu durumun verdiği rahatsızlık nedeniyle özür dileriz. İlerde Türk fanlarımızla görüşmeyi diliyoruz" yazdı.

Bilet alanların ücret iadelerini Biletix'ten alabilecekleri duyurulurken, Muse grubu önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelmek için fırsat kollayacaklarını bildirdi.